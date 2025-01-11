Cinco planes gratis para vivir la magia del Halloween en Bogotá y Cundinamarca

Cada 31 de octubre, las calles de Colombia se llenan de disfraces, risas y colores. Para muchos, Halloween es sinónimo de dulces y diversión, pero detrás de las máscaras y las calabazas se esconde una ocasión para fortalecer la unión familiar, despertar la creatividad y crear recuerdos.

Según una reciente encuesta de Fenalco, cerca del 70 % de los colombianos planea celebrar Halloween este año, ya sea en casa, en sus comunidades o participando en actividades organizadas.

El dato confirma que esta tradición, que ha evolucionado con los años, sigue siendo una de las más queridas por niños y adultos.

Cinco planes gratis en Halloween para toda la familia

Para que las familias puedan disfrutar al máximo esta fecha hay cinco planes prácticos y llenos de magia:

Crear planes en casa: Cocinar galletas o cupcakes temáticos, diseñar disfraces con materiales reciclados o decorar el hogar juntos fomenta la creatividad y la unión. Organizar una búsqueda de dulces: Preparar una “cacería” con pistas, retos o acertijos despierta la curiosidad y el trabajo en equipo. Ver películas en familia: Elegir historias de fantasía o sustos ligeros según la edad promueve el diálogo, la imaginación y la empatía. Realizar actividades al aire libre: Participar en jornadas de “pedir dulces” o salir disfrazados al parque estimula la alegría, la confianza y el sentido de comunidad. Vivir experiencias temáticas: Disfrutar los planes de hoteles o centros recreativos con talleres y juegos para los niños garantiza diversión segura y momentos inolvidables.

“Halloween es una oportunidad ideal para fortalecer los lazos familiares a través de experiencias compartidas. Al decorar, diseñar disfraces o salir juntos a pedir dulces, padres e hijos crean recuerdos significativos que estimulan la imaginación, promueven la comunicación y refuerzan el sentido de pertenencia”, explicó Christian Prieto Nieto, administrador de Recreación de Compensar.

Opciones para celebrar Halloween fuera de casa con actividades divertidas

Compensar preparó una programación especial para celebrar esta fecha con actividades recreativas y culturales en Bogotá y Cundinamarca.

El sábado 25 de octubre, en la sede de la Avenida 68, se celebrará el Día del Niño, una jornada pensada para que los más pequeños sean los protagonistas. Habrá estaciones interactivas, zonas de juego, actividades culturales en la biblioteca y espacios diseñados para promover la creatividad y la diversión.

Por su parte, el 1 de noviembre, el Hotel y Parque Acuático Lagosol ofrecerá una programación especial que combinará actividades diurnas y nocturnas. Los asistentes podrán disfrutar de espectáculos como el show de magia, la Chiquirumba, cañones de espuma, pintucaritas y entrega de dulces, en un ambiente pensado para compartir en familia y celebrar de forma segura.

Con este tipo de iniciativas, Compensar busca que Halloween no solo sea una jornada de disfraces, sino una experiencia enriquecedora donde los niños puedan explorar su imaginación, compartir con sus padres y fortalecer lazos que trascienden más allá de una noche.