Cinco reclusos permanecen en estado crítico tras incendio en estación de Policía en Funza

El incendio que se registró en la estación de policía de Funza ha dejado un saldo trágico de 7 muertos y 5 reclusos en estado crítico, generando conmoción y demandas de esclarecimiento por parte de las familias afectadas.

Lo que se sabe sobre los reclusos heridos tras incendio en Funza

Según información, el más reciente reporte médico indica que los sobrevivientes presentan quemaduras internas y que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Facatativá.

Las autoridades médicas han informado que la principal afectación en los heridos corresponde a quemaduras en las vías respiratorias y alteraciones por inhalación de CO₂.

Este diagnóstico ha aumentado la preocupación de los familiares, quienes exigen explicaciones detalladas sobre lo ocurrido.

María Romelia Ibáñez, madre de uno de los reclusos fallecidos, aseguró, entre lágrimas, que la última vez que habló con su hijo fue sobre su encarcelamiento, algo que, creían, duraría muy poco.

“La última vez que hablamos me dijo que se había robado un celular y que estuviera tranquila porque él iba a resolver eso”, aseguró la mujer.

Otras versiones señalan que antes del incendio se estaban presentando irregularidades. Incluso, algunos reclusos habrían comunicado a sus familiares situaciones preocupantes.

“Estos policías están que nos pegan y están que nos echan gases”, indicó Andrés Bernal, papá de otro recluso fallecido.

Por su parte, Jeimmy Villamil, alcaldesa de Funza, indicó que el incidente también afectó al personal de emergencia.

“El día de ayer fue necesario ingresar a tres policías y cuatro personas de bomberos y demás equipos que atendieron la emergencia al hospital de Funza”, aseguró Villamil.

Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas del incendio y esclarecer las denuncias de maltrato.

Mientras tanto, la comunidad y las familias afectadas aguardan respuestas, mientras se mantiene la atención médica a los heridos en estado crítico.