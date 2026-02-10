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VIDEO: así es como ladrones tienen azotados a ciudadanos en Usaquén

Líderes comunitarios señalan insuficiencia del pie de fuerza de la Policía y falta de estrategias eficaces para contener la delincuencia organizada en el sector.

Noticias RCN

octubre 02 de 2026
08:21 a. m.
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La localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, enfrenta una creciente ola de inseguridad protagonizada por delincuentes en motocicleta que mantienen en alerta constante a los residentes y comerciantes de la zona.

Ola de inseguridad en Usaquén: ¿Qué está pasando?

Los atracos se han multiplicado en restaurantes, estaciones de gasolina, zonas residenciales y vías públicas, según revelan múltiples videos registrados durante las últimas semanas.

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Líderes comunitarios que realizan veedurías en temas de seguridad expresaron su preocupación por la situación.

"En la casa no se puede estar tranquilo, en un local comercial tampoco, comprando cosas y mucho menos en la calle, en donde ellos como parrilleros en moto acceden a las personas para robar", aseguró Gerardo Sarmiento, veedor de Usaquén.

El hombre también indicó que “la policía hace la labor. Sin embargo, es difícil que se pueda con el poco pie de fuerza y los pocos instrumentos que tienen cumplir".

“No tener estrategias eficientes y eficaces hace difícil que se contengan todos los problemas de inseguridad que se están presentando en Usaquén y en Bogotá”, añadió.

Uno de los casos recientes ocurrió hace cinco días, cuando una mujer que se encontraba sentada en la entrada de un establecimiento comercial fue amenazada con un arma de fuego y despojada de sus pertenencias.

Este incidente se suma a numerosos atracos registrados en video que muestran el accionar de los delincuentes en diferentes puntos de la localidad.

Los representantes comunitarios hicieron un llamado a las autoridades: “Hay que buscar herramientas concretas, reforzar los entes investigativos y dejar de pensar que los casos que se han venido presentando son solamente delincuentes aislados, porque detrás hay bandas delincuenciales que están buscando cómo hacer presencia en el territorio y cómo generar este miedo y esas zozobras de los habitantes de Usaquén a salir a la calle o a tener pertenencias".

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Ante esta situación, la Policía informó que en la zona se están realizando operativos a motocicletas e investigaciones encubiertas durante el día con el fin de prevenir estos delitos.

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