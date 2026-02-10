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VIDEO | Le desfiguró el rostro a machetazos a su vecina de 26 años por un reclamo

La joven lo estaba grabando con su celular cuando la atacó violentamente con el arma blanca; luego huyó del lugar.

Yhonay Díaz

octubre 02 de 2026
08:21 a. m.
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Un violento ataque con machete dejó gravemente herida a una joven de 26 años en la vereda La Playa del municipio de Rionegro, Antioquia.

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El hecho quedó registrado en video y muestra el momento de la brutal agresión, cuando la víctima reclamaba a su vecino por invadir el predio propiedad de su abuela.

Las imágenes muestran cómo comenzó la discusión entre ambos vecinos. De acuerdo con Sara Viana, hermana de la víctima, la situación escaló cuando Lucero sacó su celular para grabar la evidencia de la invasión del terreno.

Tal como se ve en el video fue en ese momento cuando el hombre atacó a la joven con un machete en el rostro.

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Atacó a su vecina con un machete en el rostro

En serio, este señor iba con toda a matar a mi hermana. En ese momento del acto de los tres machetazos, el señor dijo que no le importaba matar absolutamente a nadie.

La joven sufrió delicadas heridas en el rostro y permanece hospitalizada donde los médicos trabajan por salvar su ojo izquierdo.

El agresor huyó del lugar después del ataque. Las autoridades avanzan en su búsqueda.

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Familia de la joven atacada tiene miedo de que su vecino les haga daño

La familia de Lucero manifestó su temor ante la posibilidad de que el agresor regrese.

Quisiera también pedir acompañamiento y protección para mi familia, ya que el señor no se sabe si pueda volver y puede hacernos algo contra nuestras vidas y contra la vida de mi hermana.

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