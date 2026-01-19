CANAL RCN
Colombia Video

Claudia López estaría articulando la consulta del centro para las elecciones del 2026

La exalcaldesa ya se habría reunido con otros candidatos bajo la promesa de crear la “verdadera” consulta de centro.

Noticias RCN

enero 19 de 2026
10:05 p. m.
La candidata por el movimiento ‘Con Claudia, imparables’ y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, estaría tratando de articular una tercera consulta, por el centro, a las elecciones presidenciales del 2026.

Según conoció el Termómetro Político de Noticias RCN, López estaría tratando de reunir a los candidatos que no se alinearon con ‘La Gran Consulta por Colombia’ ni con ‘La Consulta del Pacto Amplio’ en una tercera consulta con los “de verdad de centro”.

López ya se habría reunido con los exministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Comercio, Luis Carlos Reyes, sostuvo reuniones programáticas y estaría tratando de acercarse al exdefensor del Pueblo en salud Leonardo Huertas, el exalcalde de Cali Mauricio Armitage y el excanciller, Luis Gilberto Murillo.

RELACIONADO

Exministro Cristo baraja la posibilidad de abrir ‘La Consulta del Pacto Amplio’

La opción de una tercera consulta, articulada por López, no sería la única del exministro Juan Fernando Cristo.

Sobre la mesa, también, estaría la posibilidad de ampliar ‘La Consulta del Pacto Amplio’ a otros sectores, que no sean de izquierda. De momento, la componen Iván Cepeda, por el Pacto Histórico; Roy Barreras, por La Fuerza; Daniel Quintero Calle, por Aico, y Camilo Romero, como independiente.

En las últimas horas, Cristo ha seguido armando su equipo de campaña, con el exembajador de Brasil Guillermo Rivera, como director político, y la exsecretaria de Educación Edna Bonilla, la exministra de Trabajo Griselda Restrepo y los politólogos Mauricio Carrera y Daniel Castellanos en los cuadros programáticos.

RELACIONADO

Otros candidatos se niegan a sumarse a una consulta:

Mientras, ‘La Gran Consulta por Colombia’ ha logrado convocar a Juan Manuel Galán, por el Nuevo Liberalismo; Juan Carlos Pinzón, por Verde Oxígeno y ADA; Paloma Valencia, por el Centro Democrático; Aníbal Gaviria, por la Fuerza de las Regiones; Vicky Dávila, por Valientes; David Luna, por Sí Hay un Camino; Mauricio Cárdenas, por Avanza Colombia; Juan Daniel Oviedo, por Con Toda por Colombia, y Enrique Peñalosa, otros candidatos se quedan fuera de las consultas.

Es el caso de Daniel Palacios y Mauricio Lizcano, que dijeron ir a primera vuelta, sin multas o sanciones, ya que, hasta finales de enero, pueden retractarse ante la Registraduría.

