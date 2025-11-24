CANAL RCN
Colombia

“Son falsos”: presidente Petro reaccionó a la presunta vinculación de funcionarios de inteligencia con ‘Calarcá’

Wilmer Mejía, del DNI, y Juan Miguel Huerta como alto mando del Ejército están siendo investigados por supuestos nexos con las disidencias de las Farc.

“Son falsos”: presidente Petro reaccionó a la presunta vinculación de funcionarios de inteligencia con ‘Calarcá’
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
05:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, a través de una investigación de largo aliento, se destapó una presunta relación entre funcionarios de inteligencia con las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, están siendo investigados por presuntos vínculos con el cabecilla de esta facción de las disidencias.

Horas después de conocerse esta delicada información, que deja en tela de juicio la transparencia de las instituciones, el presidente Gustavo Petro reaccionó a los señalamientos que salpicarían directamente al Gobierno Nacional con alias Calarcá:

Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wilmer son falsos.

Noticia en desarrollo... Más información, en breve.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Valledupar

Policía rescata a niña de 5 años con discapacidad bajo estado de abandono en Valledupar

La Guajira

Estas zonas del país se podrían quedar sin gas por bloqueos en La Guajira

Elecciones en Colombia

Registraduría anuncia participación de la Unión Europea en observación de elecciones de 2026

Otras Noticias

Miss Universo

Miss Noruega denuncia manipulación en el Top 10 de Miss Universo 2025

Por el momento, Miss Universo no se han pronunciado oficialmente sobre las declaraciones de Miss Noruega.

México

Hallan siete cadáveres en la frontera entre dos estados mexicanos: esto se sabe

El descubrimiento se produjo mientras elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata realizaban un operativo de vigilancia.

Mundial de fútbol

Reconocido banco lanzó tarjeta de crédito del Mundial 2026: beneficios

América de Cali

Comisión Arbitral publica audios del VAR tras el polémico gol de Junior a América sobre el final

Cuidado personal

¿Qué es la fascitis plantar y cuáles son las causas por las que se desarrolla?