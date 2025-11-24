“Son falsos”: presidente Petro reaccionó a la presunta vinculación de funcionarios de inteligencia con ‘Calarcá’

En las últimas horas, a través de una investigación de largo aliento, se destapó una presunta relación entre funcionarios de inteligencia con las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, están siendo investigados por presuntos vínculos con el cabecilla de esta facción de las disidencias.

Horas después de conocerse esta delicada información, que deja en tela de juicio la transparencia de las instituciones, el presidente Gustavo Petro reaccionó a los señalamientos que salpicarían directamente al Gobierno Nacional con alias Calarcá:

Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wilmer son falsos.

Noticia en desarrollo... Más información, en breve.