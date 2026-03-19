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CNE declara elección en las 16 Circunscripciones de Paz y asegura representación política de las víctimas

Además del cierre en las CITREP, el CNE informó que en 29 departamentos del país ya se alcanzó el 100% de municipios escrutados.

Foto referencia: CNE

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
11:32 a. m.
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) culminó este miércoles 18 de marzo el escrutinio general en las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) y declaró oficialmente la elección de sus representantes, consolidando la voz política de las víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030.

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La jornada, realizada el 18 de marzo, marca un hito en el calendario electoral al garantizar transparencia, legitimidad y participación efectiva en estos territorios especiales, creados como parte de los compromisos democráticos derivados del proceso de paz.

“Con este resultado, se consolida la representación política de las víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030”, señala el boletín oficial del CNE.

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Representación diversa en las CITREP

Los 16 escaños fueron adjudicados a líderes de organizaciones comunitarias, asociaciones de víctimas, consejos comunitarios afrodescendientes e iniciativas productivas en zonas históricamente afectadas por la violencia.

Entre ellos figuran Esneyder Gómez Salamanca, del Resguardo Indígena de Toribio; Karen Astrith Manrique Olarte, de Asvinreg; Hermeregildo Mosquera, del Consejo Comunitario Mayor de Nóvita; y Jorge Rodrigo Tovar Vélez, de la Asociación Paz es Vida.

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La lista completa refleja la pluralidad de voces que ahora tendrán representación directa en el Congreso, desde comunidades indígenas y afrodescendientes hasta asociaciones campesinas y productivas de cacao.

Avance nacional del escrutinio

Además del cierre en las CITREP, el CNE informó que en 29 departamentos del país ya se alcanzó el 100% de municipios escrutados, lo que representa un avance del 99,64% en el escrutinio general nacional.

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Las regiones Caribe, Andina, Pacífico, Amazonía, Llanos y Orinoquía, así como el archipiélago de San Andrés y Providencia, completaron el proceso con plenas garantías. El organismo electoral ratificó que las elecciones del 8 de marzo de 2026 se desarrollaron con legitimidad y transparencia, bajo la vigilancia activa de los actores acreditados.

Con esta declaratoria, el CNE reafirma su compromiso institucional con el fortalecimiento del principio democrático y con la representación efectiva de las víctimas en el escenario legislativo.

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