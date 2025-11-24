CANAL RCN
Colombia

Coalición Ahora Colombia elige a Juan Sebastián Gómez como cabeza de lista al Senado

La decisión fue tomada este lunes por consenso entre las colectividades que conforman la alianza.

Foto: X @NvLiberalismo

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
06:55 p. m.
La coalición Ahora Colombia, integrada por los partidos Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad & Compromiso, anunció este lunes que Juan Sebastián Gómez será su cabeza de lista al Senado de la República en las elecciones de 2026. La decisión fue tomada por consenso entre las colectividades que conforman la alianza.

“Por consenso absoluto he sido designado por la coalición Ahora Colombia (…) para encabezar la lista al Senado de la República. Ese es un gran reto personal, pero sobre todo un gran reto colectivo de una coalición entre partidos distintos que le quiere dar un mensaje claro al país”, expresó Gómez tras oficializar su designación.

Mensaje de unidad desde las regiones

El nuevo cabeza de lista destacó que su candidatura busca representar a las regiones y transmitir confianza a los votantes. “Es un gran mensaje de esta coalición que piensan las personas de las regiones, que está teniendo en cuenta todo el país para que la gente pueda votar tranquilamente (…) y entre otros por esta candidatura para que sean representados en el Congreso de la República”, afirmó.

Por su parte, el exsenador, precandidato presidencial y líder del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, celebró la designación: “Desde el Nuevo Liberalismo tenemos el orgullo de anunciar que Juan Sebastián Gómez será nuestra cabeza de lista al Senado (…) Unidad desde las regiones, unidad desde la diferencia y unidad para una Colombia segura”.

Coalición con miras a 2026

La coalición Ahora Colombia busca consolidarse como una alternativa política en el Congreso, resaltando la importancia de la unidad entre partidos con diferentes orígenes ideológicos. Con la elección de Gómez como cabeza de lista, la alianza pretende enviar un mensaje de cohesión y representación nacional en el escenario electoral de 2026.

