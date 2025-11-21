Se reconfigura la cúpula política: confirman nueva reunión de precandidatos y revelan maniobras tras bambalinas

En fechas recientes se produjo un encuentro que reunió a Enrique Peñalosa, Felipe Córdoba, Marta Lucía Ramírez, Juan Carlos Cárdenas, Mauricio Gómez, Vicky Dávila, Daniel Palacios y Juan Guillermo Zuluaga.

Aquella reunión, que generó lecturas sobre una posible reconfiguración del mapa político, no se quedó en un simple cruce de saludos: se convirtió en el punto de partida de una articulación que ahora avanza hacia una segunda cita con nuevos actores y decisiones más definidas.

¿Qué está pasando dentro del bloque de unidad?

La reunión será el próximo lunes a las 8:00 de la noche, nuevamente en un hotel del norte de Bogotá.

Esta vez, el escenario tendrá un protagonista central: Aníbal Gaviria, quien llega como aspirante único por la fuerza de las regiones, tal como quedó definido en el debate realizado recientemente en RCN.

Su incorporación no solo marca una dirección para el bloque, sino que también ordena un espacio donde varios sectores buscan agruparse alrededor de un solo nombre.

A esta cita fueron invitados Juan Manuel Galán, David Luna y Mauricio Cárdenas, cuyos equipos aún no han confirmado su asistencia. La pieza que sí ya se movió es la del exministro Juan Carlos Pinzón, quien oficialmente se suma al encuentro, poniendo su nombre dentro del intento de consolidar una plataforma unificada.

Todos estos precandidatos mantienen comunicación en un grupo de mensajería llamado “Por la libertad”, desde donde se coordina la agenda interna, se discuten posiciones y se ajustan líneas políticas.

Es en ese mismo espacio donde se ha evidenciado la ausencia que ya está generando ruido: Abelardo De La Espriella no fue invitado. Aunque no figura en la lista de convocados, hay voces dentro del bloque que sostienen que para hablar realmente de unidad no debería quedar por fuera, y que este punto podría reabrirse en las conversaciones previas al encuentro.

¿Qué ocurrirá en ese segundo encuentro?

La cita del lunes también incluirá el análisis de un documento elaborado por Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Liberal y Partido Conservador, una propuesta conjunta que revivió la interacción entre estas colectividades, pero esta vez sin la participación del Partido de la U.

El texto, que está bajo revisión de los directores de los partidos, plantea medir a los aspirantes mediante una encuesta en enero, y que quienes superen el 3% avancen a una consulta en marzo.

Además, propone que los candidatos participen con coaval de todas las colectividades, para evitar problemas de doble militancia dentro de las bases y permitir que los equipos locales puedan trabajar sin restricciones jurídicas.

La llamada de Álvaro Uribe

Entre todos estos movimientos también salió a la luz un episodio que está dejando consecuencias. Tras la decisión del Nuevo Liberalismo de no darle a Alejandro Gaviria el primer lugar en la lista, posición que había sido conversada previamente con él, pero que terminó siendo ofrecida a Mauricio Gaona, el exministro recibió una llamada inesperada y políticamente sensible.

La comunicación provino del expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático, quien según fuentes cercanas contactó a Gaviria para expresarle respaldo y solidaridad tras el desplante.

La llamada no se quedó en un gesto: se le habría planteado la posibilidad de tener un espacio dentro del partido. Sin embargo, las mismas fuentes indican que Gaviria no aceptaría ese ofrecimiento.