CANAL RCN
Colombia Video

Cobra fuerza hipótesis preliminar sobre auxiliar de vuelo que desapareció en Medellín: ya saben de quién estuvo acompañado

De acuerdo con datos abiertos, con corte a diciembre de 2025, el 31% de los extranjeros víctimas de delitos en Medellín son de nacionalidad estadounidense.

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
08:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades siguen tras la pista del auxiliar de vuelo de nacionalidad estadounidense Éric Fernando Gutiérrez, quien desapareció la madrugada del domingo 22 de marzo tras salir de rumba en Medellín.

De acuerdo con las autoridades, Gutiérrez, de 32 años, llegó a la capital antioqueña el sábado y ese mismo día decidió salir a departir con amigos a un establecimiento nocturno.

En medio de la noche se desplazó a un segundo bar, esta vez en el vecino municipio de Itagüí, y fue entonces cuando su familia y amigos le perdieron el rastro.

Desaparece misteriosamente azafato extranjero en Medellín: salió de fiesta, envió ubicación y no volvió
RELACIONADO

Desaparece misteriosamente azafato extranjero en Medellín: salió de fiesta, envió ubicación y no volvió

Hipótesis preliminar de las autoridades empieza a tomar fuerza:

En el quinto día tras su desaparición, empieza a cobrar fuerza una de las hipótesis preliminares de las autoridades, en la que Gutiérrez, vinculado a la aerolínea estadounidense American Airlines, habría sido abordado por integrantes de una banda delincuencial dedicada al hurto de personas con escopolamina.

Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, han logrado identificar a las personas “que estuvieron con ellos (Éric y su grupo de amigos), vehículos y celulares utilizados (durante la noche) e información que, por ahora, permite concluir que, efectivamente, se encontraron con personas que tienen antecedentes por incurrir en la modalidad de hurto con escopolamina”.

Video captó a sujeto que se hacía pasar por limpiavidrios para robar en plena Calle 80 de Bogotá
RELACIONADO

Video captó a sujeto que se hacía pasar por limpiavidrios para robar en plena Calle 80 de Bogotá

Una carrera contra el tiempo ¿Dónde está Éric?

Tras el reporte sobre la desaparición de Gutiérrez en la capital antioqueña, las autoridades activaron una ruta de búsqueda urgente para dar, cuanto antes, con su paradero.

Sin embargo, en el quinto día de búsqueda aún no parecen tener pistas sobre el lugar y las condiciones en las que se encuentra.

De acuerdo con datos abiertos de seguridad y defensa, a diciembre de 2025, el 31% de los extranjeros víctimas de delitos en Medellín eran de nacionalidad estadounidense; el 12%, de nacionalidad francesa, y el 6%, de nacionalidad israelí.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

Habrían abatido a ‘Lorena’, pareja de ‘Iván Mordisco’ en Vaupés: ¿El cabecilla está arrinconado?

Accidente aéreo

Milagro en la tragedia del Hércules C-130: la historia de supervivencia que nadie conocía

Accidente aéreo

¿Cuántos sobrevivientes del siniestro aéreo en Putumayo han sido dados de alta del Hospital Militar?

Otras Noticias

James Rodríguez

El emotivo reencuentro de James Rodríguez y Luka Modric que no se vio en pantalla

James Rodríguez y Luka Modric se reencontraron y el momento se hizo viral en redes sociales.

Dólar

Así abrió el precio del dólar en Colombia hoy 27 de marzo de 2026: tocó mínimo IMPORTANTE

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 27 de marzo de 2026.

Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro sorprendió a Westcol con este regalo: video de su reacción

El Salvador

Aprobaron cadena perpetua para menores homicidas, violadores y pandilleros en El Salvador

Enfermedades

Cáncer de cuello uterino: ¿cómo reducir el riesgo de tener esta enfermedad?