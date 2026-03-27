Cobra fuerza hipótesis preliminar sobre auxiliar de vuelo que desapareció en Medellín: ya saben de quién estuvo acompañado

Las autoridades siguen tras la pista del auxiliar de vuelo de nacionalidad estadounidense Éric Fernando Gutiérrez, quien desapareció la madrugada del domingo 22 de marzo tras salir de rumba en Medellín.

De acuerdo con las autoridades, Gutiérrez, de 32 años, llegó a la capital antioqueña el sábado y ese mismo día decidió salir a departir con amigos a un establecimiento nocturno.

En medio de la noche se desplazó a un segundo bar, esta vez en el vecino municipio de Itagüí, y fue entonces cuando su familia y amigos le perdieron el rastro.

Hipótesis preliminar de las autoridades empieza a tomar fuerza:

En el quinto día tras su desaparición, empieza a cobrar fuerza una de las hipótesis preliminares de las autoridades, en la que Gutiérrez, vinculado a la aerolínea estadounidense American Airlines, habría sido abordado por integrantes de una banda delincuencial dedicada al hurto de personas con escopolamina.

Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, han logrado identificar a las personas “que estuvieron con ellos (Éric y su grupo de amigos), vehículos y celulares utilizados (durante la noche) e información que, por ahora, permite concluir que, efectivamente, se encontraron con personas que tienen antecedentes por incurrir en la modalidad de hurto con escopolamina”.

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Una carrera contra el tiempo ¿Dónde está Éric?

Tras el reporte sobre la desaparición de Gutiérrez en la capital antioqueña, las autoridades activaron una ruta de búsqueda urgente para dar, cuanto antes, con su paradero.

Sin embargo, en el quinto día de búsqueda aún no parecen tener pistas sobre el lugar y las condiciones en las que se encuentra.

De acuerdo con datos abiertos de seguridad y defensa, a diciembre de 2025, el 31% de los extranjeros víctimas de delitos en Medellín eran de nacionalidad estadounidense; el 12%, de nacionalidad francesa, y el 6%, de nacionalidad israelí.