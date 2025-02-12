CANAL RCN
Colombia Video

Dos versiones oficiales: Coljuegos vs Mintic por bloqueo de Expressen tras publicaciones sobre Verónica Alcocer

Mientras el Mintic asegura que el bloqueo inició el 31 de octubre, Coljuegos sostiene que Expressen está bloqueado desde 2021.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
01:08 p. m.
La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) le confirmó que el portal sueco Expressen fue bloqueado en Colombia. En este sitio se publicaron recientemente informes relacionados con la primera dama, Verónica Alcocer.

Según el documento oficial, la página aparece en la lista de sitios a bloquear por decisión de Coljuegos desde el pasado 31 de octubre, días antes de la publicación de los reportajes.

“La categoría aplicada, el fundamento técnico, el acto de soporte, los subdominios afectados y cualquier instrucción relativa al alcance del bloqueo son aspectos definidos de manera exclusiva por Coljuegos, entidad competente para clasificarlos, publicarlos y actualizarlos”, señaló el MinTic.

Dos versiones sobre el bloqueo

Miranda cuestionó que el portal se podía visualizar pese a que supuestamente estaba bloqueado. Según la congresista, solo después de difundirse los informes sobre Alcocer el acceso dejó de estar disponible, hecho que también reportaron internautas en su momento. “¿Cómo puede estar disponible durante las publicaciones críticas y solo después quedar inaccesible si según el Gobierno el bloqueo existía antes de la publicación?”, expresó.

Por su parte, Coljuegos respondió y dejó en evidencia la existencia de dos versiones oficiales. Mientras el Mintic asegura que el bloqueo inició el 31 de octubre, Coljuegos sostiene que Expressen está bloqueado desde 2021, hace cuatro años, por promover apuestas no autorizadas en el país.

Mintic se defiende

El Mintic insistió que entre el 14 y el 19 de noviembre no se ejecutó ninguna instrucción sobre el dominio web de Expressen. Además, aclaró que la entidad no crea, edita ni interpreta las listas de sitios bloqueados. Tampoco opera firewall, modifica DNS, realiza filtrado de tráfico ni utiliza herramientas de inspección profunda de paquetes.

