“Colombia debería acudir a la CAN": presidente de la Cámara Colombiana de la Energía sobre la crisis con Ecuador

La decisión de suspender las exportaciones de energía entre Colombia y Ecuador escaló la tensión bilateral y generó preocupación sobre sus efectos en la seguridad energética y el comercio regional.

Jorge Hernando Pedraza, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía y exsecretario general de la Comunidad Andina (CAN), calificó el escenario como "muy preocupante" y llamó al diálogo urgente entre ambos gobiernos.

La crisis se desencadenó tras la imposición unilateral de aranceles del 30% por parte de Ecuador, medida que Colombia respondió de forma recíproca, afectando múltiples sectores comerciales. "Nosotros veníamos haciendo exportación y dándole un poco de seguridad energética a Ecuador en los últimos años, exportaciones de cerca de 330 millones de dólares en el año 24 y en el cierre 25 de 2022", explicó Pedraza.

Colombia, la más afectada en la disputa

El experto señaló que Colombia resulta más perjudicada en este conflicto. "Cerca del 30% de las exportaciones e importaciones intracomunitarias son de Colombia. Nosotros tenemos una balanza positiva mayoritaria que genera, por supuesto, un mayor perjuicio a la economía colombiana", afirmó.

El impacto no se limita al sector energético, sino que afecta también a generación, transmisión, distribución, infraestructura y comercio general. Las zonas fronterizas sufren consecuencias inmediatas.

Pedraza destacó la situación en Nariño, particularmente en Ipiales, donde "a diario cientos de miles de ecuatorianos pasan a la frontera para proveerse de electrodomésticos, de llantas, de repuestos para vehículos". Los aranceles generan especulación y distorsión comercial que afectan directamente a productores de calzado, ropa y otros sectores.

Respecto a la seguridad energética colombiana, el presidente de la Cámara expresó preocupación: "Puede haber un advenimiento de un fenómeno de El Niño que nos genere dificultades en la producción energética, sobre todo la derivada de las plantas eléctricas, y que por supuesto también nos pueda llevar a un apagón energético en Colombia, yo prefiero llamarlo un racionamiento".

Llamado a la Comunidad Andina y al MAER

Pedraza recomendó que "Colombia debería acudir al instrumento comercial conjunto, que es la CAN, para denunciar el incumplimiento de la norma andina por cuenta de Ecuador". Según el experto, ningún país puede imponer aranceles unilateralmente bajo el marco de la Comunidad Andina.

El especialista también advirtió sobre los riesgos para el Mercado Andino Energético Regional (MAER) y la expansión de la interconexión eléctrica continental.

"El escenario natural creado hace 55 años en la Comunidad Andina, hay que sentarse allí, convocar de inmediato a los países, a los ministros de energía, a los ministros de comercio y a los cancilleres", insistió Pedraza, quien sugirió que el secretario general de la CAN debe actuar de manera oficiosa e inmediata para evitar mayores daños comerciales, energéticos y diplomáticos entre ambas naciones.