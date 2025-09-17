¿Desafían a Washington?: Colombia romperá dependencia militar y dejará de comprar armas a EE. UU.

La relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa una crisis luego de que el lunes la Casa Blanca retirara a Colombia la certificación como socio en la lucha contra el narcotráfico.

La decisión se tomo tras considerar que los esfuerzos del país no han sido suficientes para contener el avance de las mafias y la producción de cocaína.

Ahora, en respuesta, el Gobierno colombiano resolvió suspender de manera indefinida la compra de armas a Estados Unidos.

Colombia romperá dependencia militar con Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro, visiblemente molesto en un consejo de ministros, declaró terminada la “dependencia” de las Fuerzas Armadas frente a las ayudas y dotaciones de Washington.

Al ejército le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios porque si no, no será un ejército de soberanía nacional.

Fue lo que dijo el mandatario al cuestionar lo que calificó como “limosnas” y “regalos”.

El anuncio fue oficializado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien confirmó que Colombia no volverá a adquirir armamento estadounidense.

Los Estados Unidos, como país capitalista, tiene que entender que también hay temas de mercado.

Al tiempo que recordó la reciente compra de una flota de aviones de combate a Suecia como ejemplo de diversificación de aliados.

En paralelo, Petro acusó a Washington de intervenir en política interna y de pretender imponer “un presidente títere” en Colombia, según escribió en la red X.

Yo no voy a arrodillar a la nación y permitir que se golpee campesinos. No somos cipayos.

¿Colombia y Estados Unidos dejarán de ser aliados?

Pese a la decisión de suspender la compra de armas, el comandante de las Fuerzas Armadas, almirante Francisco Cubides, aseguró que la cooperación entre ambos países no desaparecerá del todo.

En entrevista con AFP explicó que la asistencia económica se mantendrá y que “ambas naciones seguirán trabajando de manera muy cercana” contra las mafias del narcotráfico.

Colombia y Estados Unidos han tenido un vínculo en muchos aspectos, particularmente en lo militar, tenemos claros aportes por parte de ellos, pero también aportes que hace Colombia, aquí hay un trabajo complementario.