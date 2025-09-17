CANAL RCN
Colombia

¿Desafían a Washington?: Colombia romperá dependencia militar y dejará de comprar armas a EE. UU.

Gustavo Petro anunció el fin de la dependencia militar de Washington y confirmó que no se adquirirán más armas estadounidenses.

Cesan compra de armas
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
09:22 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa una crisis luego de que el lunes la Casa Blanca retirara a Colombia la certificación como socio en la lucha contra el narcotráfico.

¿Qué significa la certificación parcial de Estados Unidos a Colombia en la lucha antidrogas?
RELACIONADO

¿Qué significa la certificación parcial de Estados Unidos a Colombia en la lucha antidrogas?

La decisión se tomo tras considerar que los esfuerzos del país no han sido suficientes para contener el avance de las mafias y la producción de cocaína.

Ahora, en respuesta, el Gobierno colombiano resolvió suspender de manera indefinida la compra de armas a Estados Unidos.

Colombia romperá dependencia militar con Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro, visiblemente molesto en un consejo de ministros, declaró terminada la “dependencia” de las Fuerzas Armadas frente a las ayudas y dotaciones de Washington.

Al ejército le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios porque si no, no será un ejército de soberanía nacional.

Fue lo que dijo el mandatario al cuestionar lo que calificó como “limosnas” y “regalos”.

Colombia dejará de comprar armas a Estados Unidos tras descertificación

El anuncio fue oficializado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien confirmó que Colombia no volverá a adquirir armamento estadounidense.

Los Estados Unidos, como país capitalista, tiene que entender que también hay temas de mercado.

¿Colombia podría perder prestigio internacional tras la descertificación de Estados Unidos?
RELACIONADO

¿Colombia podría perder prestigio internacional tras la descertificación de Estados Unidos?

Al tiempo que recordó la reciente compra de una flota de aviones de combate a Suecia como ejemplo de diversificación de aliados.

En paralelo, Petro acusó a Washington de intervenir en política interna y de pretender imponer “un presidente títere” en Colombia, según escribió en la red X.

Yo no voy a arrodillar a la nación y permitir que se golpee campesinos. No somos cipayos.

¿Colombia y Estados Unidos dejarán de ser aliados?

Pese a la decisión de suspender la compra de armas, el comandante de las Fuerzas Armadas, almirante Francisco Cubides, aseguró que la cooperación entre ambos países no desaparecerá del todo.

En entrevista con AFP explicó que la asistencia económica se mantendrá y que “ambas naciones seguirán trabajando de manera muy cercana” contra las mafias del narcotráfico.

Colombia y Estados Unidos han tenido un vínculo en muchos aspectos, particularmente en lo militar, tenemos claros aportes por parte de ellos, pero también aportes que hace Colombia, aquí hay un trabajo complementario.

Imputan a padrastro que abusó y asesinó a una pequeña de 2 años frente a su hermanito en Bogotá
RELACIONADO

Imputan a padrastro que abusó y asesinó a una pequeña de 2 años frente a su hermanito en Bogotá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Cosquilleo terminó en violento hecho: así cayeron seis personas que robaban en Transmilenio

Abuso a menores

Imputan a padrastro que abusó y asesinó a una pequeña de 2 años frente a su hermanito en Bogotá

Medellín

Por fuga de amoníaco, cuatro trabajadores resultaron afectados en planta de reconocida empresa en Medellín

Otras Noticias

Leonel Álvarez

Leonel Álvarez dejó curioso mensaje tras la salida de Gandolfi de Atlético Nacional

El entrenador Leonel Álvarez dejó un mensaje tras confirmarse que Atlético Nacional está sin técnico.

Artistas

Reconocido actor sufrió emergencia médica en una grabación y tuvo que ir a urgencias: esto se sabe

El actor, en una entrevista reciente, reveló cuál fue su diagnóstico exacto. Estos son los detalles.

Nequi

Se demora 30 segundos: así puede evitar frecuente estafa a través de Nequi

Estados Unidos

Escalofriante: filtran los mensajes que el presunto asesino de Charlie Kirk envió tras el crimen

Alimentos

Propiedades de las alcaparras: un tesoro nutricional para la salud