Colombia no expulsaría a delegación israelí, tras liberación de las colombianas detenidas en flotilla Global Sumud

Según fuentes de la Cancillería, con la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto se eliminaría la opción de expulsar a la delegación consular de Israel en Bogotá.

Foto: AFP

octubre 08 de 2025
11:19 a. m.
Fuentes de la Cancillería confirmaron a Noticias RCN que no se expulsará a la delegación de Israel que está en la sección consular en Bogotá, luego de que fueran liberadas las dos colombianas que viajaban en la flotilla Global Sumud hacia Gaza.

Se trata de Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes fueron detenidas por fuerzas israelíes en aguas internacionales mientras intentaban llegar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Como consecuencia de la interceptación, el presidente Gustavo Petro anunció que expulsaría a la delegación diplomática de Israel en Colombia.

"El tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato. Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia", trinó Petro en su momento.

La ofensiva israelí contra la flotilla Global Sumud

El pasado 1 de octubre, la flotilla Global Sumud, que transportaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, fue interceptada en aguas internacionales por Israel.

A tan solo 81 millas náuticas para llegar al encalve, los miembros de la flotilla fueron detenidos y trasladados a un puerto israelí.

Eran más de 40 embarcaciones que zarparon en septiembre, en las que viajaban más de 500 personas entre políticos, activistas y abogados de diferentes países.

Israel dijo que, supuestamente, la flotilla Global Sumud sería financiada por Hamás, por lo que alegó que su navegación hacia Gaza era una "provocación".

Las colombianas detenidas por Israel

Dos ciudadanas colombianas hacían parte de esta flotilla humanitaria, por lo que fueron detenidas por las fuerzas israelíes durante la interceptación.

Horas más tarde de que se supiera el ataque de Israel a la flotilla, la Cancillería confirmó que Manuela Bedoya y Luna Barreto habían sido detenidas y serían deportadas de Israel.

El pasado 7 de octubre, ambas fueron deportadas a Jordania, en donde fueron recibidas por una delegación diplomática colombiana para verificar el respeto de sus derechos.

¿Qué es la flotilla Global Sumud?

La flotilla Global Sumud, cuyo nombre traduce "resiliencia" en árabe, es un convoy de más de 50 embarcaciones que transportan a activistas, políticos y abogados de países de todo el mundo, con la intención de llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Este proyecto internacional logró reunir a más de 500 personas de 45 países, muchos latinoamericanos, con el fin de llegar al enclave palestino para entregar comida y medicamentos en medio de la crisis por la guerra.

