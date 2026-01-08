CANAL RCN
¿Colombia reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta (e) de Venezuela? Respuesta del Gobierno

El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió al cuestionamiento sobre el reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta venezolana.

enero 08 de 2026
12:40 p. m.
El Gobierno Nacional confirmó diálogos con Delcy Rodríguez tras quedar designada como presidenta interina de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos. Incluso, se confirmó que la segunda del régimen visitará la Casa de Nariño para gestionar los diálogos.

Delcy Rodríguez cambia el tono y apela a la fe ante las presiones externas
Sin embargo, apareció el cuestionamiento sobre si sería reconocida oficialmente como presidenta (e), lo cual fue respondido por Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia y quien otrora fue embajador en el vecino país.

La respuesta de Armando Benedetti sobre Delcy Rodríguez

En diálogo con medios de comunicación, el ministro indicó que en las relaciones diplomáticas será considerada como jefa de Estado, pero debido a que nunca reconocieron oficialmente las elecciones del 2024 donde salió electa junto a Maduro, ella tampoco sería considerada como presidenta (e).

Como jefa de Estado, sí. El presidente Petro nunca reconoció las elecciones del presidente Maduro, no lo reconoció como presidente.

Benedetti reconoció que la designación de Rodríguez está marcada por un contexto diferente. "Pero aquí hay una situación completamente diferente, volátil, que puede afectar a la región, inclusive a nosotros. Como lo ha dicho el presidente Petro: si no hay paz en Venezuela, no hay paz en Colombia".

Régimen en Venezuela anunció liberación de un gran número de presos políticos
El camino de Colombia en la situación de Venezuela

El ministro del Interior afirmó que más allá de reconocer la legitimidad de la presidencia de Delcy Rodríguez como encargada, el momento que vive la región deberá ser llevado a través de la mediación.

"Si la forma de incidir es mediando, pues toca hacerlo y esa es la forma de hacerlo. No es más allá de reconocer o no reconocer, es mediar por una solución pacífica todo con base en el diálogo", añadió mininterior.

