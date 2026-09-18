Por secuestro y otros crímenes, integrantes de exsecretariado de las Farc pagarán con labores restaurativas: no irán a prisión

La JEP dio inicio a la etapa de ejecución de la sanción, por secuestro y otros delitos, contra siete exintegrantes del anitugo secretariado de las Farc.

Aunque ninguno irá a la cárcel, enfrentarán, hasta por ocho años, sanciones restaurativas, entre ellas, actividades como la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y acciones integrales contra las minas antipersonal.

Además, se estableció que tendrán “residencia fija en la sede territorial correspondiente a la fase de ejecución, prohibición de desplazarse fuera del departamento correspondiente sin autorización previa y prohibición de salida del país, salvo autorización excepcional”.

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¿De cuánto es la condena contra cada uno de los siete exintegrantes del secretariado de las Farc?

La sanción contra Rodrigo Londoño será de ocho años; contra Jaime Alberto Parra será de siete años, diez meses y dos días; contra Milton de Jesús Toncel será de siete años, ocho meses y 25 días; contra Pablo Catatumbo será de ocho años; contra Pastor Alape será de seis años, once meses y 22 días; contra Julián Gallo será de seis años, y contra Rodrigo Granda Escobar será de cinco años.

Los siete se verán obligados a utilizar dispositivos electrónicos de seguimiento y realizar actividades restaurativas cumpliendo un horario, de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Víctimas no han sido reparadas como es debido:

Al conocer la noticia, Sebastián Velásquez, director de la Federación de Víctimas (Fevcol), señaló que los exintegrantes del antiugo secretariado de las Farc “no entregaron información que esclareciera los hechos de desaparición, sobre todo en los casos de secuestrados que, posteriormente, fueron asesinados y desaparecidos”.

Y el senador Hernán Cadavid se sumó a las voces que advierten que “las víctimas han sido revictimizadas, no han sido reparadas debidamente. Y los beneficios, nueve años después, han sido para los miembros de las Farc”.