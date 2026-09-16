Colombiano se declara culpable en los EE. UU. de tráfico de personas: 40 de sus víctimas desaparecieron

Luis Enrique Linero Pinto, conocido con el alias de El Calvo, se declaró culpable de conspiración para cometer tráfico de personas ante un tribunal de El Paso, Texas.

Linero Pinto fue capturado en Colombia por solicitud de los Estados Unidos, en diciembre de 2024, y extraditado a ese país. Según el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Criminal del Departamento de Justicia:

“Desempeñó un papel fundamental en una prolífica conspiración de tráfico de personas que utilizó la corrupción y medios de transporte ilícitos para trasladar a extranjeros desde Colombia hacia Estados Unidos a cambio de dinero”.

¿Cuál era el papel de Linero Pinto en la conspiración de tráfico de personas?

Linero Pinto convencía a extranjeros de migrar de manera irregular a los Estados Unidos, en travesías vía marítima, que iniciaban en San Andrés. Los ayudaba a encontrar hospedaje en la isla y, luego, los enviaba a Nicaragua.

Para evitar que las embarcaciones fueran interceptadas, “El Calvo” sobornaba a integrantes de la Armada Nacional de Colombia, para conocer, previo al viaje, las rutas de patrullaje en la zona.

Ya en Nicaragua, las personas viajaban por Centroamérica hasta llegar a México e ingresaban por la frontera sur a los Estados Unidos.

La organización de Linero Pinto sería responsable de la desaparición de 40 personas:

Ante el tribunal de El Paso, Linero Pinto admitió haber coordinado el viaje de 40 extranjeros que, el 21 de octubre de 2023, se perdieron en altamar. Como advirtió el fiscal A. Tysen Duva:

“Durante el transporte, decenas de personas desaparecieron, sin que se volviera a saber de ellas”. De ahí que “esta condena represente el ejemplo más reciente de cómo el Grupo de Trabajo Conjunto Alfa (JTFA, por sus siglas en inglés) continúa liderando los esfuerzos del Departamento para combatir agresivamente las redes transnacionales de tráfico y trata de personas que amenazan la vida de quienes son transportados”.

Al respecto, el Agente Especial Encargado Interino Ryan G. McRae de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) indicó que “las organizaciones de tráfico de personas”, como en la que operaba “El Calvo”, “anteponen las ganancias a la vida humana, explotando a personas vulnerables y poniéndolas en condiciones peligrosas, a menudo mortales”.