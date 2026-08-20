Comida y hospedaje gratis para damnificados y rescatistas en Cali

Un restaurante en Cali se ha convertido en símbolo de solidaridad tras el terremoto que afectó a la capital del Valle del Cauca. Ubicado cerca de Cuarto de Legua, una de las zonas más impactadas por el sismo que se registró el pasado 10 de agosto.

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El establecimiento Las 3S ofrece almuerzos gratuitos a rescatistas y damnificados desde el primer día de la emergencia, pese a haber sido también afectado por el fenómeno natural. El dueño de restaurante explicó:

La idea es que se tomen el té frío o la aguapanela fría, la gaseosa fría, y el plato que esté caliente, que es muy diferente que usted coma un plato recién servido a que esté como en un empaque ya durante cierto tiempo.

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¿Cómo acceder a los almuerzos gratis para los afectados en Cali?

La motivación detrás de esta iniciativa solidaria es que "el barrio donde nos encontramos estuvo muy afectado por el terremoto. Entonces fue como una forma de ayudar, ya que no tuvimos otra forma de ayudar en el terremoto. Nosotros sabemos cocinar, entonces empezamos a ofrecer un plato gratis a nuestro restaurante a todas las personas, rescatistas, voluntarios o afectados que lo necesitaban", dijo Juan Sebastián, el propietario del establecimiento.

El restaurante, situado en el sector de Pampalinda, atiende diariamente entre 15 y 20 personas afectadas por la calamidad. Las víctimas del terremoto pueden acudir al establecimiento para recibir un almuerzo caliente acompañado de bebidas frías, en un ambiente digno y cómodo.

La operación se ha sostenido gracias a donaciones de ciudadanos que conocieron la iniciativa a través de redes sociales.

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Hospedaje gratis para los rescatistas en Cali

Paralelamente, la plataforma Airbnb anunció alojamiento gratuito para rescatistas y equipos de emergencia que trabajan en Cali.

A través de Airbnb.org, la compañía proporciona espacios de hospedaje para miembros de la Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja y otras organizaciones que participan en las labores de rescate y remoción de escombros.

Christoph Gorder, director ejecutivo de Airbnb.org, entregó detalles de este beneficio:

Trabajamos directamente con los organismos del Estado, como es la Defensa Civil Colombiana, como ONGs sobre el terreno, que están despegando sus equipos de rescate y de primer auxilio. Y trabajamos con ellos para proporcionarles acceso a Airbnb, a casa, donde pueden hospedar a sus equipos.

Estas iniciativas complementan los esfuerzos oficiales de atención a damnificados y demuestran cómo el sector privado y los emprendimientos locales se han movilizado para apoyar a las comunidades afectadas por el desastre natural en Cali.