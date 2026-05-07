Primicia: Comisión de Acusación eximiría a Petro en caso de topes de campaña presidencial de 2022

La Comisión de Acusaciones del Congreso está a punto de recibir la ponencia en el proceso por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

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El documento, elaborado por el representante Alirio Uribe, coordinador de la investigación, concluye que el presidente no tiene responsabilidad penal, administrativa ni disciplinaria en el caso. La ponencia sostiene que Petro cumplió con la debida diligencia para mantener las cuentas al día y que, de existir responsabilidades, estas recaerían en el gerente de campaña.

Se ratifica violación de topes

Las fuentes confirmaron que el documento sí ratifica la violación de topes, tal como lo estableció en su fallo el Consejo Nacional Electoral.

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La ponencia será radicada en dos semanas en la Comisión de Acusaciones y, al menos uno de los representantes del triunvirato, presentará su salvamento de voto. Este paso marcará un nuevo capítulo en el proceso, que sigue bajo la lupa de distintos sectores políticos y jurídicos.

Daniel Briceño mueve fichas para llegar a la próxima Comisión de Acusaciones

De cara a la conformación de la nueva Comisión de Acusaciones, a partir del próximo 20 de julio, ya se conoce el nombre de un representante que busca llegar como investigador: Daniel Briceño.

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Reconocido por haber interpuesto múltiples denuncias ante ese tribunal, Briceño ahora mueve fichas para convertirse en parte activa de la instancia que evaluará casos de alto impacto político.