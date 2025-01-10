Comisión de Acusaciones exige informe a la fiscal Camargo por demoras en captura de Carlos Ramón González

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, a través del radicado 7049, requirió a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, la entrega de un informe detallado sobre sus actuaciones en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Esta solicitud se da en el marco de una investigación abierta tras la denuncia presentada por el abogado Pablo Bustos. En el documento oficial, la Comisión exige que el informe sea remitido en un plazo máximo de quince días, con el fin de que las actuaciones descritas puedan ser incorporadas como prueba dentro del proceso.

Sobre la actuación de la fiscal en escándalo de corrupción de la UNGRD

La medida busca esclarecer el papel de la fiscal en los hechos denunciados y avanzar en la evaluación de posibles responsabilidades.

El abogado Miguel Ángel Bustos denunció que la fiscal Camargo habría realizado omisiones por parte del organismo judicial y retrasos en la emisión de la orden de captura contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y uno de los protagonistas del escándalo de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En el documento, la Comisión expone que la orden de captura de Carlos Ramón González se profirió el pasado 3 de julio de 2025, seis meses más tarde de la captura de Sandra Liliana Ortíz, ex consejera presidencial para las Regiones del gobierno de Gustavo Petro, y un año después de la captura del ex subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, y el exdirector de la misma entidad, Olmedo López.

Presuntos favorecimientos en caso UNGRD

"Señala el denunciante que los principios de oportunidad y preacuerdos de estos exfuncionarios han sufrido considerables retrasos, en tanto que otros responsables se han adelantado de la manera más expedita, y la Fiscalía no recurrió la negativa de preacuerdo de Olmedo, y le fue rechazado el principio de oportunidad de Olmedo, por hechos que se vinculan directamente con los imputados a Carlos Ramón González”, dice la Comisión de Acusaciones en el radicado.

Además, Bustos señala que la fiscal Camargo habría incurrido en delitos “en presunta configurativa del delito de fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento”.