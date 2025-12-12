Comisionado de Paz asegura que no tiene acercamientos con La Inmaculada, a pesar de resolución que lo vincula

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz respondió a Noticias RCN, mediante un derecho de petición, que "no se encuentra en ningún proceso de acercamiento, exploración o instalación de espacio de conversación sociojurídica con las bandas delincuenciales La Inmaculada y La Mago".

Esto, después de que se conociera una resolución del Gobierno Nacional que habilita a la OACP para llevar a cabo trabajos confidenciales en el marco de los "acercamientos exploratorios" con la inmaculada.

El derecho de petición fue respondido a este medio el jueves 11 de diciembre, apenas días después de la fecha en que fue firmada la resolución en cuestión (441 del 5 de diciembre) por el presidente Gustavo Petro.

Resolución sobre acercamientos con La Inmaculada

La polémica resolución fechada con el 5 de diciembre se conoció en la tarde de este jueves 11, apenas después de que se confirmará también la extradición de alias Pipe Tuluá, líder de La Inmaculada, a Estados Unidos.

En el documento se autorizan acercamientos exploratorios y contactos de tres personas con la estructura de La Inmaculada, según eso, "con el fin de verificar su voluntad real de paz, avanzar en la formalización de diálogos y conversaciones y celebrar acuerdos con objetivos indicados por el presidente".

Además, avala a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para ser intermediaria en las labores que se lleven a cabo en el marco de esta negociación, entre las personas autorizadas y la Presidencia de la República.

La extradición de alias Pipe Tuluá

De otro lado, el gobierno firmó la orden de extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, el peligroso delincuente que paga una pena de 30 años en la Estación de Policía de Los Mártires en Bogotá.

La resolución autoriza su entrega para que comparezca ante la Corte Distrital del Distrito Este de Texas, por tres delitos relacionados con la fabricación, distribución y conspiración para traficar cocaína con destino a ese país.

La extradición se hará efectiva una vez se cumplan las condiciones legales establecidas, incluyendo que no exista requerimiento judicial adicional ni condena que impida su salida.