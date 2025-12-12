CANAL RCN
Gato cayó y quedó atrapado en un pozo séptico de 12 metros de profundidad en Pasto: ¿cómo lo rescataron?

Los bomberos trabajaron arduamente con herramientas de corte para liberarlo.

diciembre 12 de 2025
11:17 a. m.
En las últimas horas en Pasto un pequeño gato, que accidentalmente cayó a un pozo séptico de 12 metros de profundidad, fue rescatado después de una operación que duró cuatro horas.

El caso ocurrió en una zona residencial, donde los habitantes alertaron rápidamente a las autoridades luego de escuchar los desesperados maullidos del gato provenientes desde lo más profundo del pozo.

Gato fue rescatado tras caer a un pozo séptico de 12 metros de profundidad en Pasto

Cuando los bomberos llegaron al lugar, se encontraron con una escena preocupante, pues el pozo séptico, de aproximadamente 12 metros de profundidad, estaba completamente sellado con una loza de concreto que impedía cualquier tipo de acceso directo al felino.

El pequeño gato había caído accidentalmente en el pozo, y al estar atrapado, no podía escapar por sus propios medios.

Para realizar el rescate, los bomberos tuvieron que emplear equipos especializados y herramientas de corte para romper parte de la loza del pozo, una tarea complicada que requería mucha precisión y cuidado.

A medida que avanzaban en la operación, la presión aumentaba, pues el tiempo corría y el bienestar del gatito era incierto.

El operativo fue arduo y demandó cuatro horas de trabajo ininterrumpido, hasta que los bomberos, utilizando cuerdas y herramientas de rescate, lograron finalmente llegar hasta el fondo del pozo, donde encontraron al gato, que parecía haber sufrido ciertos traumatismos en la cabeza y el cuerpo debido al impacto de la caída.

¿Cómo está el gato que fue hallado dentro de un pozo séptico en Pasto?

El gatito fue cuidadosamente extraído y, tras ser estabilizado, fue trasladado a una clínica veterinaria para recibir la atención necesaria.

Aunque los traumatismos visibles causaron preocupación, el felino mostró signos de vitalidad, y los veterinarios aseguraron que con el tratamiento adecuado, se recuperaría de las heridas sufridas durante el accidente.

