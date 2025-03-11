Ojo: así puede acceder a descuentos del 50% y 20% si tiene multas de tránsito en Bogotá

Los conductores en Bogotá que hayan recibido un comparendo por una infracción de tránsito pueden acceder a descuentos del 50 % o del 25 % en el valor de la sanción, siempre que realicen el curso pedagógico dentro de los plazos que establece la ley.

¿Tiene multas de tránsito? Acceda a descuentos del 25% y 50%

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, entre enero y septiembre de 2025 se impusieron 723.794 comparendos, de los cuales 320.751 fueron pagados con el beneficio del descuento.

La entidad aclaró que los cursos buscan fomentar la educación vial y la prevención de infracciones en la capital. Para realizarlos existen algunos puntos habilitados. Estos están ubicados en:

Edificio Restrepo: Calle 14 Sur # 22-27.• Fontibón Centro: Calle 19 # 99-68.

C.C. Tintal Plaza: Av. Carrera 86 # 6-37, locales 286 y 287.

C.C. San Rafael: Calle 134 # 55-30, Sótano 2.

Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: Calle 13 # 37-35.

Es necesario mencionar que los ciudadanos podrán acceder al 50 % de descuento si el curso y el pago se realizan dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.

De lo contrario, solo podrán verse beneficiados con el 25 % de descuento, pero sí el curso se efectúa entre los días 6 y 20 hábiles posteriores a la notificación.

En el caso de los comparendos electrónicos, los usuarios tendrán el 50% si el curso y el pago se realizan dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación; y el 25 % de descuento si se hacen entre los 12 y 26 días hábiles posteriores.

¿Cómo acceder a los descuentos del 25% y 50% para multas de tránsito?

Para consultar y pagar comparendos en línea, los ciudadanos pueden ingresar a la página oficial de movilidad y digitar sus datos.

La plataforma arrojará si existen multas y brindará la opción de pagar de forma virtual o descargar el volante para cancelar en bancos autorizados.