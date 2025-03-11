CANAL RCN
Colombia

Ojo: así puede acceder a descuentos del 50% y 20% si tiene multas de tránsito en Bogotá

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, entre enero y septiembre de 2025 se impusieron 723.794 comparendos, de los cuales 320.751 fueron pagados con el beneficio del descuento.

Cámaras fotomultas Bogotá los puntos con más comparendos
Foto: Ministerio de Transporte

Noticias RCN

noviembre 03 de 2025
09:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los conductores en Bogotá que hayan recibido un comparendo por una infracción de tránsito pueden acceder a descuentos del 50 % o del 25 % en el valor de la sanción, siempre que realicen el curso pedagógico dentro de los plazos que establece la ley.

Multas de tránsito en Colombia tendrán cambio clave en pagos: conductores deben estar atentos
RELACIONADO

Multas de tránsito en Colombia tendrán cambio clave en pagos: conductores deben estar atentos

¿Tiene multas de tránsito? Acceda a descuentos del 25% y 50%

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, entre enero y septiembre de 2025 se impusieron 723.794 comparendos, de los cuales 320.751 fueron pagados con el beneficio del descuento.

La entidad aclaró que los cursos buscan fomentar la educación vial y la prevención de infracciones en la capital. Para realizarlos existen algunos puntos habilitados. Estos están ubicados en:

  • Edificio Restrepo: Calle 14 Sur # 22-27.• Fontibón Centro: Calle 19 # 99-68.
  • C.C. Tintal Plaza: Av. Carrera 86 # 6-37, locales 286 y 287.
  • C.C. San Rafael: Calle 134 # 55-30, Sótano 2.
  • Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: Calle 13 # 37-35.

Es necesario mencionar que los ciudadanos podrán acceder al 50 % de descuento si el curso y el pago se realizan dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.

De lo contrario, solo podrán verse beneficiados con el 25 % de descuento, pero sí el curso se efectúa entre los días 6 y 20 hábiles posteriores a la notificación.

En el caso de los comparendos electrónicos, los usuarios tendrán el 50% si el curso y el pago se realizan dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación; y el 25 % de descuento si se hacen entre los 12 y 26 días hábiles posteriores.

Embargan cuentas y bienes a 25.000 personas por multas de convivencia: así deben pagar
RELACIONADO

Embargan cuentas y bienes a 25.000 personas por multas de convivencia: así deben pagar

¿Cómo acceder a los descuentos del 25% y 50% para multas de tránsito?

Para consultar y pagar comparendos en línea, los ciudadanos pueden ingresar a la página oficial de movilidad y digitar sus datos.

La plataforma arrojará si existen multas y brindará la opción de pagar de forma virtual o descargar el volante para cancelar en bancos autorizados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Bogotá

Cámaras de seguridad captaron al segundo agresor de Jaime Esteban Moreno: foto registrada

Procuraduría General de la Nación

Formulan cargos contra patrullero de la Policía implicado en accidente de tránsito por efectos del alcohol

Asesinatos en Bogotá

Desgarrador testimonio del hermano de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes

Otras Noticias

Nicolás Maduro

Presidente Donald Trump afirma que los días de Nicolás Maduro "están contados”

Durante una entrevista, el presidente de Estados Unidos habló sobre el despliegue militar y la posibilidad de una guerra con Venezuela.

Cuidado personal

¿Se puede recuperar el sueño perdido el fin de semana? Lo que dice la ciencia sobre este hábito

Dormir más el fin de semana no basta: las consecuencias ocultas de descansar mal entre semana

Shakira

La cifra millonaria que dejó el concierto de Shakira en Bogotá: video de su presentación

Copa BetPlay

Atlético Nacional goleó a América de Cali en la semifinal de la Copa BetPlay: vea los goles

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 2 de noviembre de 2025