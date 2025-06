Este 4 de junio, ante la plenaria del Senado, fue radicada la ponencia mayoritaria de la reforma laboral para ser discutida en su último debate.

Los encargados de liderar la discusión serán los mismos ocho senadores que oficiaron como ponentes en la Comisión Cuarta.

¿Cómo avanza la reforma laboral en el Congreso?

El próximo lunes inicia en el Senado el último debate de la revivida reforma laboral, proyecto que avanza mientras el gobierno nacional insiste en realizar una consulta popular que contendría preguntas del mencionado proyecto de ley.

“Hay muchas mentiras porque no quieren que pase la ley. Va a ser ley la próxima semana, pero no quieren ley, quieren es campaña, así que no se deben engañar, el próximo lunes arranca la discusión”, explicó Angélica Lozano.

Hay dos puntos prometen agitar el debate. La aplicación del recargo nocturno desde las 7 de la noche sin excepciones y el aumento del recargo festivo al 100%. Jhon Jairo Roldán, del partido Liberal.

RELACIONADO Reforma laboral fue aprobada por la Comisión IV del Senado y le resta un debate

“No traemos unos cambios significativos, solo de redacción, de forma a lo aprobado en el plenario de la Comisión Cuarta.

“Anunciamos al país, pero sobre todo a los micro y pequeños que van vamos a dar esa pelea en el seno a la plenaria, que es donde entienden un poquito más de que eso puede afectar la generación de empleo formal y sobre todo en esa situación económica que está viendo el país, nos puede quebrar más empresas”, aseguró Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical.

La senadora Aida Bella presentó una ponencia alternativa por su parte, el senador Carlos Meisel del Centro Democrático aún no define su postura.

¿Cómo están los tiempos del Senado para debatir la revivida reforma laboral?

La reforma laboral en Colombia avanza hacia su última etapa de discusión en el Senado, un proceso clave que determina si estas propuestas se convierten en ley antes de que finalice el periodo legislativo el 20 de junio. Si no se aprueba antes, el proyecto se hundirá por falta de trámite.

Desde que se aprobó el proyecto empezaron a correr ocho días calendario para que la mesa directiva de la plenaria del Senado designe ponentes y convoque audiencias públicas, es decir hasta el 6 de junio. Ahora, el Congreso deberá aprobar en último debate y conciliar antes del 20 de junio, día en que termina el periodo legislativo.