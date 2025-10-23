¿Cómo está la situación en el Aeropuerto El Dorado tras la cancelación de más de 50 vuelos?

Una fuerte niebla cubrió durante la mañana las pistas del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, generando un colapso en la operación aérea.

La falta de visibilidad obligó a suspender más de 50 vuelos y retrasar muchos otros, afectando tanto vuelos nacionales como internacionales.

Cientos de pasajeros se quedaron varados durante horas sin poder abordar, mientras otros denunciaban la falta de soluciones por parte de las aerolíneas.

¿Cómo está la situación en el Aeropuerto El Dorado?

La niebla que se registró en horas de la mañana de este jueves 23 de octubre redujo drásticamente la visibilidad en las pistas del aeropuerto El Dorado, el más importante del país.

Entre las cinco y las ocho de la mañana, la operación aérea prácticamente se detuvo, y el impacto fue inmediato: más de 50 vuelos cancelados y una larga lista de retrasos que afectaron a pasajeros con distintos destinos dentro y fuera de Colombia.

Las aerolíneas comenzaron a reacomodar a los viajeros conforme mejoraban las condiciones, pero el proceso ha sido lento.

En las pantallas del terminal 1 se siguen registrando demoras en rutas nacionales como Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena, así como en destinos internacionales hacia San José de Costa Rica y Brasil.

¿Qué solución están dando las aerolíneas a los pasajeros afectados en El Dorado?

En medio del caos, muchos pasajeros buscaban información en los counters de las aerolíneas, intentando gestionar un nuevo tiquete o una reprogramación.

Algunas aerolíneas ofrecieron alojamiento temporal en hoteles a quienes no pudieron volar, pero otros denunciaron que no se les brindó ninguna solución inmediata.

Un grupo de viajeros que tenía previsto desplazarse hacia Perú reportó que, pese a haber comprado sus tiquetes con antelación, la aerolínea les pidió adquirir nuevos pasajes debido a la cancelación del vuelo.

Esto generó inconformidad, pues varios de ellos aseguraron que no tenían cómo asumir un nuevo costo, exigiendo que la empresa cumpliera con su obligación de reubicarlos, así implicara esperar varias horas más.

Mientras tanto, familias enteras, turistas y personas con conexiones internacionales intentan conseguir información o alguna alternativa.

Ahora, con el paso de las horas, las condiciones climáticas comenzaron a mejorar y parte de la operación fue restablecida. Sin embargo, el impacto de las cancelaciones aún se siente, especialmente para quienes perdieron conexiones o compromisos en otras ciudades.