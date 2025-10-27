Grupo de perros causó accidente a una joven que se movilizaba en patineta eléctrica: video viral

Un grupo de perros causó accidente a una mujer en patineta eléctrica en una calle del municipio de Mosquera, Cundinamarca. El hecho, que fue captado por una cámara de seguridad, se difundió rápidamente en redes sociales y desató una ola de comentarios acerca de la importancia de usar elementos de protección al movilizarse en patinetas eléctricas.

Perros que jugaban en la vía provocaron accidente a mujer en patineta eléctrica

De acuerdo con el video, la mujer avanzaba tranquilamente por la vía cuando varios perros salieron corriendo de manera inesperada.

Los animales, que aparentemente estaban jugando entre sí, se cruzaron justo en el trayecto de la patineta. Al intentar esquivarlos, la joven perdió el control y cayó violentamente al suelo, mientras los perros siguieron corriendo sin percatarse del accidente.

El suceso ocurrió en una zona residencial donde, según vecinos, los perros suelen estar sueltos durante el día. La escena dejó en evidencia los riesgos que enfrentan tanto peatones como conductores cuando los animales no están bajo supervisión, especialmente en vías angostas o con poca visibilidad.

Video viral de perros causando un accidente conmocionó las redes

El video viral mostró cómo un grupo de perros causó accidente a una mujer en patineta eléctrica, y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Muchos usuarios responsabilizaron a los dueños por permitir que sus mascotas deambularan libremente, mientras otros cuestionaron que la joven no llevara casco ni guantes de seguridad. Afortunadamente, el impacto no le provocó lesiones de gravedad, aunque sí un gran susto y heridas leves.

Un hombre que pasaba por el lugar ayudó a la víctima a ponerse de pie, y luego ella se retiró del sitio por sus propios medios.

El incidente sirvió como recordatorio sobre la necesidad de reforzar la tenencia responsable de mascotas y la seguridad vial en medios de transporte alternativos para evitar estos incidentes.