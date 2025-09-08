CANAL RCN
Colombia Video

Detalles no conocidos de la caída de ‘Miller’, cabecilla que sembraba terror en Guaviare

Este hombre estuvo detrás del asesinato de un pelotón ocurrido meses atrás.

Noticias RCN

agosto 09 de 2025
02:51 p. m.
En un golpe significativo contra las disidencias de las Farc, el Ejército logró abatir a alias Miller, uno de los criminales más buscados en el país.

El operativo militar, llevado a cabo en la selva del departamento del Guaviare, puso fin a la carrera delictiva de Aníbal Garavito Hernández, principal cabecilla de la estructura John Linares del bloque Jorge Briceño.

Prontuario de ‘Miller’

La operación, que se venía planeando desde hace aproximadamente 40 días, fue ejecutada por el Grupo de Operaciones Especiales del Ejército en el sector de Puerto Cachicamo. Según fuentes militares, la misión contó con el apoyo de inteligencia militar y cuerpo aéreo.

‘Miller’ estaba siendo buscado recientemente por ser el responsable de una emboscada ocurrida en abril pasado, donde siete militares del batallón Joaquín París perdieron la vida. Además, se le atribuye el secuestro de cinco uniformados, a quienes humilló públicamente en un video que circuló por redes sociales.

El desenlace de la operación se produjo cuando un francotirador de alta precisión logró ubicar a ‘Miller’ y le disparó en el pecho. Acto seguido, se desataron fuertes enfrentamientos entre las fuerzas militares y el anillo de seguridad del cabecilla disidente.

Le seguían la pista hace tiempo

La inteligencia militar recopiló información sobre la ubicación exacta de ‘Miller’. El hecho en cuestión cuando murieron militares se presentó el 20 de abril en San José del Guaviare. Las víctimas fueron seis soldados y un suboficial.

Este cabecilla también estaba detrás de extorsionar a pescadores, agricultores y comerciantes en áreas rurales. Por eso, tenía una orden de captura vigente por concierto para delinquir agravado y homicidio.

“Las operaciones militares continúan en la zona con el propósito de localizar a otros integrantes de esta estructura criminal, consolidar el control institucional del territorio y fortalecer la seguridad de la población”, declaró el comandante de la Brigada de Selva 22 del Ejército, coronel Germán Velasco.

