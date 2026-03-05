CANAL RCN
Colombia

Después de más de 30 anotaciones judiciales cayó ladrón en pleno robo a una vivienda en Teusaquillo

Una llamada a la línea de emergencias permitió frustrar un millonario robo en una vivienda de Teusaquillo. El ladrón fue sorprendido dentro del inmueble.

Después de más de 30 robos, cogieron a ladrón en pleno hurto a una vivienda en Teusaquillo
Foto: Mebog

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
08:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La oportuna reacción de la Policía de Bogotá permitió frustrar un hurto en una vivienda del barrio San Luis, en la localidad de Teusaquillo.

El presunto responsable fue sorprendido por los uniformados dentro del inmueble cuando intentaba llevarse varios objetos de valor.

Las autoridades recibieron una alerta a través de la línea de emergencias 123. En la llamada, un ciudadano reportó la presencia de un individuo sospechoso que, presuntamente, había ingresado a una vivienda utilizando la modalidad conocida como ‘ventosa’.

Aterrador hallazgo del cuerpo desmembrado de un hombre dentro de una maleta en Fontibón
RELACIONADO

Aterrador hallazgo del cuerpo desmembrado de un hombre dentro de una maleta en Fontibón

Ladrón fue sorprendido robando dentro de una vivienda

De acuerdo con la información preliminar, el hombre habría accedido al inmueble por el techo con el objetivo de cometer el hurto sin ser detectado.

Al llegar a la vivienda, los policías realizaron la verificación correspondiente y lograron sorprender al presunto delincuente en el interior de la casa.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron varios objetos que el hombre presuntamente pretendía sustraer. De acuerdo con las autoridades, los elementos recuperados tienen un valor estimado superior a los $22 millones.

La rápida reacción de los policías permitió evitar que el robo se concretara y garantizar la recuperación de los bienes de la víctima.

VIDEO | Con las manos en la masa cogieron a apartamenteros en Suba: tenían llaves maestras
RELACIONADO

VIDEO | Con las manos en la masa cogieron a apartamenteros en Suba: tenían llaves maestras

Ladrón de casas tenía más de 30 anotaciones judiciales

Tras verificar los antecedentes del capturado, las autoridades encontraron que cuenta con un extenso historial judicial. Según la Fiscalía, el hombre presenta siete antecedentes y más de 30 anotaciones por diferentes delitos.

Entre los registros que aparecen en su historial figuran procesos relacionados con fuga de presos, porte ilegal de armas de fuego, homicidio y hurto calificado, entre otros.

El hombre fue capturado en flagrancia por los delitos de hurto y violación de habitación ajena y fue enviado a la cárcel.

Adolescente habría atacado con puñal a otro joven hasta acabar con su vida en Bogotá
RELACIONADO

Adolescente habría atacado con puñal a otro joven hasta acabar con su vida en Bogotá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Boyacá

Grave incendio forestal en Sutatenza consumió cerca de 20 hectáreas y 3 viviendas

Inpec

Inpec intervino 122 cárceles del país incautando celulares, drogas y elementos prohibidos antes de las elecciones

Animales

Cárcel para miembros de la Armada por la muerte de un cachorro en Buenaventura

Otras Noticias

Dólar

Dólar en Colombia sorprendió este 5 de marzo: así se movió la divisa hoy jueves

El dólar registró un movimiento importante en Colombia este jueves 5 de marzo de 2026. Conozca el precio de apertura, la TRM del día y cómo se comporta la divisa.

Israel

Colombianos en Israel: cónsul en Tel Aviv revela cómo están pese a los ataques

Carlos Enrique Piñeros, cónsul de Colombia en Tel Aviv, describió la situación que enfrenta la comunidad colombiana en Israel.

Redes sociales

Reconocido periodista de La Mega reveló que trataron de quitarle la vida: “Todo acababa”

Atlético Nacional

¿Diego Arias se va de Atlético Nacional? Contundente respuesta tras la eliminación ante Millonarios

Invima

La marca de agua que fue prohibida por el Invima: tome nota