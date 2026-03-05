Después de más de 30 anotaciones judiciales cayó ladrón en pleno robo a una vivienda en Teusaquillo

La oportuna reacción de la Policía de Bogotá permitió frustrar un hurto en una vivienda del barrio San Luis, en la localidad de Teusaquillo.

El presunto responsable fue sorprendido por los uniformados dentro del inmueble cuando intentaba llevarse varios objetos de valor.

Las autoridades recibieron una alerta a través de la línea de emergencias 123. En la llamada, un ciudadano reportó la presencia de un individuo sospechoso que, presuntamente, había ingresado a una vivienda utilizando la modalidad conocida como ‘ventosa’.

RELACIONADO Aterrador hallazgo del cuerpo desmembrado de un hombre dentro de una maleta en Fontibón

Ladrón fue sorprendido robando dentro de una vivienda

De acuerdo con la información preliminar, el hombre habría accedido al inmueble por el techo con el objetivo de cometer el hurto sin ser detectado.

Al llegar a la vivienda, los policías realizaron la verificación correspondiente y lograron sorprender al presunto delincuente en el interior de la casa.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron varios objetos que el hombre presuntamente pretendía sustraer. De acuerdo con las autoridades, los elementos recuperados tienen un valor estimado superior a los $22 millones.

La rápida reacción de los policías permitió evitar que el robo se concretara y garantizar la recuperación de los bienes de la víctima.

Ladrón de casas tenía más de 30 anotaciones judiciales

Tras verificar los antecedentes del capturado, las autoridades encontraron que cuenta con un extenso historial judicial. Según la Fiscalía, el hombre presenta siete antecedentes y más de 30 anotaciones por diferentes delitos.

Entre los registros que aparecen en su historial figuran procesos relacionados con fuga de presos, porte ilegal de armas de fuego, homicidio y hurto calificado, entre otros.

El hombre fue capturado en flagrancia por los delitos de hurto y violación de habitación ajena y fue enviado a la cárcel.