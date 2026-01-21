Ojo si va a El Campín: así cambiarán los ingresos, horarios y lo que estará prohibido en la final Santa Fe vs Junior

La final de vuelta de la Superliga entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla no solo moverá emociones dentro del estadio Nemesio Camacho El Campín, sino que también traerá una serie de medidas que impactarán directamente a los asistentes y a quienes se movilicen por el sector.

La Alcaldía confirmó un amplio despliegue institucional que implicará controles de ingreso, restricciones de objetos, cambios en los horarios de acceso, presencia permanente de autoridades y ajustes en la movilidad del entorno.

¿Cómo funcionarán los ingresos y horarios en la final Santa Fe vs Junior?

Uno de los principales cambios que deberán tener en cuenta los asistentes es el horario de ingreso al estadio.

Desde las 4:00 de la tarde se habilitará el acceso únicamente para el ingreso de banderas, mientras que el público general podrá entrar a partir de las 4:30 p. m. .

El partido está programado para iniciar a las 7:30 de la noche, por lo que las autoridades recomendaron llegar con suficiente anticipación para evitar congestiones y retrasos en los filtros de seguridad.

Quienes asistan deberán someterse a controles más estrictos, especialmente en los accesos biométricos y puntos de revisión.

Quienes asistan deberán someterse a controles más estrictos, especialmente en los accesos biométricos y puntos de revisión.

¿Qué no se podrá ingresar a la final Santa Fe vs Junior?

Está prohibido el ingreso de correas con chapas gruesas, sombrillas con punta metálica, elementos pirotécnicos, bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas.

El incumplimiento de estas normas podría derivar en sanciones contempladas en la Ley 1445 de 2011 y en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

¿Cómo será la acomodación de la hinchada?

Otro punto clave es la ubicación de las hinchadas. La tribuna lateral norte fue asignada para la hinchada visitante, una medida que busca evitar enfrentamientos y que también condiciona los recorridos y accesos dentro del escenario deportivo.

En los alrededores de El Campín, más de 500 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá estarán desplegados desde horas de la tarde, lo que se traducirá en controles permanentes, presencia policial visible y vigilancia constante antes, durante y después del encuentro.

Paralelo a esto, la movilidad también se verá impactada, por lo que se hizo un llamado a usar Transmilenio y SITP, especialmente en corredores como la Calle 57 y la Carrera 30, donde se espera alta congestión por la llegada masiva de aficionados.

Finalmente, es importante mencionar que durante toda la jornada funcionará un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde las 4:00 p. m., desde donde las autoridades harán seguimiento en tiempo real a lo que ocurra dentro y fuera del estadio.