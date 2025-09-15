Las fracturas internas que quedaron en el Centro Democrático tras la muerte de Miguel Uribe

La entrevista concedida por María Claudia Tarazona a José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, abrió una fuerte controversia.

La viuda de Miguel Uribe Turbay habló sobre el impacto humano de la tragedia y lanzó críticas que reavivaron la discusión sobre las divisiones que atraviesa el Centro Democrático.

En paralelo, figuras como Andrés González, exgobernador de Cundinamarca y exembajador de Colombia en la OEA, y el analista político Julio Iglesias, aportaron miradas que van desde la exigencia de justicia hasta el análisis del debilitamiento electoral de la derecha.

La violencia que deja el crimen de Miguel Uribe Turbay

El punto de partida de la conversación estuvo marcado por la tragedia. La muerte de Miguel Uribe Turbay, quien se encontraba en plena campaña electoral, no solo significó la pérdida de un joven dirigente, sino que también tocó la fragilidad de la política en Colombia.

Andrés González, cercano a la familia Uribe Turbay, recordó que la violencia ya había golpeado a ese núcleo años atrás con el asesinato de Diana, madre de Miguel, a manos de la delincuencia organizada.

Yo fui muy cercano a esta administración hace muchos años, por eso le tuve siempre un afecto enorme a Miguel, a esta familia, Diana asesinada por la delincuencia organizada. De nuevo se repite la historia frente a ese crimen que desafía a Colombia.

Para González, lo esencial en este momento es la justicia. Recalcó que el país necesita respuestas claras: identificar quiénes estuvieron detrás del crimen político y garantizar que se tomen medidas para impedir que la violencia siga.

El país necesita conocer, saber qué pasó detrás de este crimen político. Necesita identificar a sus autores y tomar todas las medidas para que esto no vuelva a ocurrir, porque se ha asesinado una esperanza. Es decir, es un mensaje muy duro frente a las nuevas generaciones de que no se puede hacer política en Colombia en medio de la diversidad de opiniones, porque se enfrenta el desafío permanente de la violencia y del crimen organizado.

¿Cómo quedó el Centro Democrático tras la muerte de Miguel Uribe?

El analista Julio Iglesias centró su mirada en el panorama electoral.

Según explicó, este crimen ocurre en un momento crítico para el Centro Democrático, que ya enfrentaba tensiones internas y una dispersión de candidaturas.

Mientras el Pacto Histórico parece encaminarse hacia un proceso de unidad, en la derecha, dijo,

Hay 70 candidatos y no solamente es que haya muchos candidatos sino que se abre dentro de una de las facciones de ese universo de 70 candidatos que es el Centro Democrático, una facción importante ahora una división muy profunda que dificulta todo este episodio más allá de lo que se dice o lo que no se dice, dificulta ese proceso de unidad.

Iglesias fue más allá al plantear un escenario en el que la eventual victoria interna de María Fernanda Cabal complicaría cualquier intento de cohesión.

Imagínense que la ganadora de la consulta o del proceso dentro del Centro Democrático sea María Fernanda Cabal. Entonces bueno los sectores que estaban con Miguel Uribe se van a adherir a la campaña de María Fernanda Cabal pues digamos esta división hace que eso sea más complicado y que quizá no se llegue a materializar. Las divisiones se ahondan, se profundizan y políticamente debilita a este espectro político sin duda.

Recordó, además, que incluso antes del asesinato, ya existían distanciamientos entre Miguel Uribe y algunos sectores de su partido.

¿Por qué el papá de Miguel Uribe se lanzó como candidato?

En medio de esta situación, la decisión de Miguel Uribe Londoño, padre del dirigente asesinado, de lanzarse como candidato presidencial fue interpretada como un gesto de memoria hacia su hijo. Sin embargo, Iglesias cuestionó la fuerza de esa apuesta:

Es una campaña la de su padre que no arranca realmente con fuerza, no parece que tuviera un arraigo importante dentro de estos sectores de opinión, pero sí lo que tú dices se entiende como que no hay dentro de los otros candidatos alguien que pueda portar las banderas de su hijo y por eso él decide lanzarse.

Paralelamente, María Claudia Tarazona aseguró que, de haberse presentado representantes del Ejecutivo a los actos fúnebres, ella misma habría tomado el micrófono para pedirles que se retiraran.

Por fortuna no llegaron allá porque si no me hubiera tocado tomar el micrófono y sacarlos y si el presidente me hubiera llamado le hubiera dicho descarado y atrevido.

De nuevo, Andrés González intervino para resaltar el valor de esas palabras, que en su opinión reflejan unidad familiar y carácter.

La actitud de María Claudia creo que dejó un mensaje muy importante de valores, carácter, de unidad especialmente, amor por la familia. Yo creo que enternece y da una visión muy especial.

A la vez, insistió en que el Gobierno tiene la responsabilidad absoluta de esclarecer lo ocurrido y de ofrecer garantías para que no se repitan crímenes de odio o de estigmatización política.