Juan Fernando Cristo puso condiciones a la consulta del Pacto Amplio y advirtió que no puede ser solo de izquierda

El precandidato presidencial Juan Fernando Cristo se pronunció de manera crítica sobre la consulta conocida como Pacto Amplio, un mecanismo que busca definir candidaturas presidenciales.

En sus declaraciones, Cristo dejó claro que este proceso no puede reducirse a un ejercicio exclusivo de la izquierda ni repetir experiencias anteriores, y advirtió que, de mantenerse ese enfoque, perdería sentido para amplios sectores políticos que no se sienten representados.

Actualmente, la consulta del Pacto Amplio está integrada por los precandidatos Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, mientras Cristo continúa evaluando si participará o no en ese escenario político.

Juan Fernando Cristo puso condiciones a la consulta del Pacto Amplio

Juan Fernando Cristo fue enfático al señalar que la consulta, tal como se ha planteado hasta ahora, corre el riesgo de cerrarse ideológicamente.

La consulta que hoy se denomina Pacto Amplio no puede convertirse simple y sencillamente en una consulta de la izquierda, en una consulta que repita el ejercicio de octubre del año pasado.

Según el precandidato, el objetivo del mecanismo debería ser mucho más amplio. En ese sentido, insistió en que debe tratarse de un espacio verdaderamente plural.

"Tiene que ser mucho más plural, mucho más incluyente, mucho más amplia", dijo al resaltar que el nombre mismo del Pacto Amplio implica una convocatoria diversa y no limitada a un solo sector político.

¿Cuál es el tipo de consulta que necesita el país según Juan Fernando Cristo?

Cristo explicó que su postura no es reciente y que ha venido sosteniendo esta posición de manera reiterada.

En una declaración más extensa, profundizó en su visión sobre el tipo de consulta que, a su juicio, necesita el país.

Colombia, hemos venido sosteniendo que la consulta que hoy se denomina pacto amplio no puede convertirse simple y sencillamente en una consulta de la izquierda, en una consulta que repita el ejercicio del 26 de octubre del año pasado.

En ese mismo mensaje, precisó qué sectores deberían verse reflejados en ese proceso:

Tiene que ser mucho más plural, mucho más incluyente, mucho más amplia, que se sienta representada el centro liberal, los socialdemócratas, los reformistas de este país que no somos de la izquierda democrática.

Para Cristo, el desafío de fondo no es solo electoral, sino político y programático. Según dijo, la amplitud del Pacto Amplio es clave para poder construir una propuesta que convoque a más ciudadanos.

Ese es el gran desafío para poder construir una agenda progresista, liberal, incluyente, lo más amplio posible.

El precandidato también enfatizó que solo a partir de una agenda de ese tipo se podrían lograr acuerdos de mayor alcance.

A partir de la cual podamos convocar los grandes consensos que necesita este país.

Fue lo que agregó, dejando ver que, sin esa apertura, el mecanismo perdería capacidad de convocatoria y legitimidad.

Por ahora, Juan Fernando Cristo no ha definido si hará parte de la consulta del Pacto Amplio.