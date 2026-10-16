¿Habrá cambios en la atención de las protestas? Policía reemplaza la UNDMO por la Unidad Nacional Antidisturbios

La Policía Nacional modificó la estructura de la unidad encargada de atender manifestaciones públicas, disturbios y otras situaciones que puedan alterar la convivencia y la seguridad ciudadana.

La decisión quedó consignada en la Resolución 03226 del 13 de octubre de 2026, cuyo propósito es definir la organización interna de la Unidad Nacional Antidisturbios y las funciones de sus dependencias.

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El cambio se produce después de que, durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, el antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) fuera transformado en la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), bajo un enfoque que buscaba priorizar el diálogo y la gestión de las protestas.

Ahora, el documento establece nuevamente la denominación Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI) y contempla al ESMAD dentro de su estructura interna.

¿Cómo quedará organizada la nueva unidad?

De acuerdo con el artículo 3 de la resolución, la Unidad Nacional Antidisturbios tendrá cuatro componentes principales:

Subcomando de la Unidad Nacional Antidisturbios (SUNAD): supervisará y controlará las actividades operativas y administrativas de la dependencia.

Grupo de Seguimiento Operacional (GUSOP): hará parte de la estructura de seguimiento de las operaciones.

Regional Antidisturbios (RADIS): integrará la organización regional de la unidad.

Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD): volverá a figurar expresamente dentro de la estructura orgánica de la institución.

La resolución también establece que el subcomando deberá supervisar aspectos como el personal, la logística, la movilidad, la inteligencia y el armamento, así como verificar el despliegue operativo durante las intervenciones policiales.

¿Qué funciones tendrá la Unidad Nacional Antidisturbios?

Según el artículo 2 del documento, la UNADI estará encargada de apoyar a las diferentes unidades de la Policía en la atención de manifestaciones públicas y concentraciones de personas.

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También podrá intervenir en situaciones que comprometan la convivencia y la seguridad ciudadana, como motines, disturbios, asonadas y otros hechos violentos o delictivos derivados de estas concentraciones, especialmente cuando las capacidades policiales disponibles sean insuficientes o puedan resultar desbordadas.

En el artículo 4 se establecen, además, funciones relacionadas con la coordinación de las necesidades operativas, la asesoría a otras unidades policiales y el fortalecimiento de las condiciones laborales del personal. La dependencia también deberá gestionar las necesidades de recursos humanos, materiales y tecnológicos para cumplir su misión.

¿Qué pasará con la UNDMO y el modelo de diálogo?

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden fue establecida mediante la Resolución 03684 del 11 de noviembre de 2022, durante el Gobierno de Gustavo Petro, como parte de la transformación del antiguo ESMAD.

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Ese cambio buscó dar prioridad al diálogo y a la mediación en la atención de las protestas, sin eliminar la capacidad policial para intervenir ante hechos violentos. La nueva Resolución 03226 del 13 de octubre de 2026 deroga la disposición de 2022 y establece otra estructura institucional.

Ahora, el documento contempla un periodo de transición de 90 días para coordinar e implementar los ajustes administrativos necesarios.