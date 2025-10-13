VIDEO | El modus operandi de la exfuncionaria de Migración que recibía dinero a cambio de agilizar controles

Un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Leidy Marcela Quinche Cante, exfuncionaria de Migración Colombia que le pedía dinero a los viajeros en los filtros en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Las investigaciones revelaron que Quinche aprovechó su cargo en el filtro migratorio para pedirle dinero a los pasajeros que no cumplían con los requisitos para salir de Colombia, incluyendo aquellos con menores. En al menos seis ocasiones hizo esto.

Exfuncionaria recibía pesos colombianos y dólares

Lo que terminó delatando a la exfuncionaria fueron las cámaras de seguridad. Los videos mostraron los seis hechos ocurridos entre el 15 de diciembre de 2024 y el 8 de marzo de 2025. El material audiovisual ilustró los momentos exactos en los que recibió las altas sumas de dinero, tanto pesos colombianos como dólares.

Uno de los videos inició mostrando a una persona entregando los documentos en un folio. Sin embargo, se alcanzó a notar que el dinero estaba oculto debajo de este. Inclusive, hay material que evidenció cuando Quinche recibía en su mano los billetes.

La exfuncionaria aparentaba revisar los papeles, pero sin creer que nadie la estaba viendo, agarraba la plata y la guardaba.

¿De cuánto es la condena?

Quinche aceptó los cargos y fue condenada en primera instancia a cuatro años con tres meses de prisión. Además, le impusieron una multa de 36.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer funciones públicas.

Por su situación de madre cabeza de hogar, se le concedió la posibilidad de cumplir la condena bajo la figura de prisión domiciliaria.

“La mujer, que tenía a su cargo un filtro en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, pedía y recibía dinero de viajeros que no cumplían los requisitos para salir del país o carecían de la documentación de ley para viajar con hijos menores de edad”, detalló la Fiscalía.