CANAL RCN
Colombia

Bloqueada la vía Aracataca: comunidad le exige al Gobierno la construcción de una rotonda

Habitantes de Aracataca establecieron un bloqueo programado indefinido por incumplimientos.

Foto: Suministrada

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
11:31 a. m.
En la mañana de este jueves, la Troncal Oriente permanece bloqueada por manifestaciones a la altura del sector conocido como 'La Vuelta del Torito', en el municipio de Aracataca, Magdalena.

Los residentes del municipio señalan que durante dos intervenciones en la vía se formalizó mediante un acta la solicitud del municipio de construir una rotonda o un puente en la entrada del pueblo. Sin embargo, las autoridades argumentaron que no cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo la obra, lo que, según ellos, podría dejar al municipio en una situación de aislamiento.

“Hoy le exigimos al Gobierno Nacional, desde el municipio de Aracataca, que no nos invisibilice porque si no construye la rotonda que tanto anhelamos vamos a quedar invisibilizados a nivel nacional. En estos momentos nos encontramos haciendo una protesta pacífica exigiendo al Gobierno que nos solucione la problemática“, afirmó Urbano Cassiani, manifestante y habitante de Aracataca.

Troncal Oriente está cerrada de forma indefinida por protesta

Por su parte, José Ramón Pedrique, otro de los voceros de la manifestación, también habló sobre la situación que enfrenta Aracataca.

Habitantes de Aracataca llevan 16 años esperando soluciones

“Se toma la decisión porque están haciendo un incumplimiento flagrante en ese sentido porque se llegó a un acuerdo con estas instituciones y recientemente el alcalde de Aracataca estuvo en Bogotá y se vino con la mala noticia que no había dinero para la obra”, aseguró José Ramón, quien sostiene que ya son 16 años de este panorama.

Esta vía, conocida como parte de la Ruta Nacional 90 o Troncal del Caribe, es un corredor principal que comunica ciudades y municipios de la costa colombiana con el resto del país.

 

Por esta protesta de la comunidad, el tráfico se encuentra restringido y únicamente está permitido el paso de ambulancias, personas que trabajan en fincas cercanas y casos de emergencia hasta que lleguen a un acuerdo.

