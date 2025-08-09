Nuevo ataque con explosivos contra la Fuerza Pública afectó dos buques y dos lanchas en Putumayo

Tres infantes de marina resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, en un ataque con explosivos registrado contra dos buques y dos lanchas que realizaban labores de patrullaje en La Tagua, Putumayo.

Así lo dio a conocer la Armada Nacional, a través de un comunicado de prensa este lunes 8 de septiembre: “La Armada Nacional se permite informar el ataque terrorista de que fue objeto un Grupo de Operaciones Fluviales de la Fuerza Naval de la Amazonia en el área general de la ‘La Tagua’, municipio de Puerto Leguizamo, departamento del Putumayo, cuando una embarcación con un Artefacto Explosivo Improvisado -AEI- fue detonado a distancia, presuntamente por parte de integrantes del Grupo Armado Organizado Residual ‘Carolina Ramírez’”.

RELACIONADO Estación de Policía fue atacada con drones durante varias horas en cauca

En videos quedó registrado el momento en el que miembros de la infantería intentan defenderse y rescatar de las embarcaciones al personal, que fue trasladado a Florencia, Caquetá, para recibir atención especializada

Armada se mantendrá en la zona:

A pesar del daño ocasionado a su personal y las afectaciones a la infraestructura de las unidades fluviales desplegadas en el área, la Armada insistió en que se mantendrá en La Tagua, no sin antes rechazar lo ocurrido y anunciar que se tomarán medidas:

“La Armada Nacional rechaza categóricamente este acto terrorista que constituye una flagrante violación de los Derechos Humanos y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, por estos hechos se interpondrá la respectiva denuncia ante la autoridad competente. Las operaciones militares continuarán en la zona para contrarrestar las acciones criminales de los Grupos Armados Organizados para brindar seguridad y tranquilidad a los habitantes en la Amazonía colombiana”.

RELACIONADO Fueron liberados los 45 soldados que se encontraban secuestrados en Cauca

Fuerzas Armadas ¿contra la espada y la pared?

Experto en seguridad advierte que los ataques contra la fuerza pública continuarán si no hay un cambio en las instrucciones del Gobierno:

En entrevista con Noticias RCN el coronel en retiro, Carlos Soler, advirtió que, mientras no haya instrucciones claras desde el Gobierno para los comandantes, las asonadas, secuestros y asesinatos de uniformados continuarán:

“Mientras sigamos denunciando y no haya una orden de captura, un capturado y una condena por los jueces de la república, pareciese que se le estuviera otorgando desde la Fiscalía y los jueces de la República, patentes de corso a los grupos armados ilegales para violentar a nuestros soldados y asesinarlos”.

La fuerza pública, según dijo, está contra la espada y la pared y seguirá estándolo porque “no tienen la instrucción política, las reglas de enfrentamiento claras y desbarataron el aparato de inteligencia”.