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Comunidades del Catatumbo denuncian amenazas, extorsiones y encierro por grupos armados

En sectores como Pacheli, los habitantes permanecen prácticamente encerrados bajo las reglas de los grupos ilegales.

Noticias RCN

abril 07 de 2026
04:31 p. m.
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El 23 de diciembre de 2025 la guerra volvió a escalar en la región del Catatumbo, generando un nuevo ciclo de violencia y desplazamiento.

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Según cifras locales, 2.700 personas han sido obligadas a abandonar sus hogares, entre ellas 230 menores de edad. La situación también afecta la educación: 1.400 niños no han podido regresar a clases, mientras otros intentan retomar la normalidad en medio del miedo.

La confrontación ha adquirido nuevas dimensiones con el uso de drones, lo que incrementa la preocupación de las comunidades.

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En paralelo, persiste la incertidumbre sobre si los combatientes del ELN se trasladarán desde Venezuela hacia las zonas de transición ofrecidas por el Gobierno, o si, como anunció el comandante del ELN, se conformará un gran bloque para enfrentar al “imperialismo”, con repercusiones directas en el Catatumbo.

Voces desde el territorio: miedo y desplazamiento

Los testimonios de los habitantes reflejan el drama humano detrás de las cifras. Una madre relató cómo cuatro hombres armados irrumpieron en su casa para amenazar a su hijo, agricultor de palma, exigiéndole abandonar la región en cuestión de horas. “Lo único que le digo es eso, tiene una hora para que desaparezca”, le advirtieron.

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Historias como esta se repiten en veredas y caseríos, donde las familias deben dejar atrás animales, cultivos y años de trabajo. “Toda mi vida he trabajado allá, y ahora me toca huir con lo poco que puedo cargar”, expresó otra víctima.

Las comunidades denuncian extorsiones mediante “vacunas” y restricciones de movilidad impuestas por los grupos armados, que incluso revisan celulares y controlan horarios de salida.

Comunidades atrapadas entre la guerra y el silencio

El temor no solo proviene de quedar en medio del fuego cruzado, sino también de la vulnerabilidad de los jóvenes y las mujeres, quienes enfrentan riesgos de violencia sexual y reclutamiento.

En sectores como Pacheli, los habitantes permanecen prácticamente encerrados bajo las reglas de los grupos ilegales, sin libertad de movimiento.

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La población clama por paz y respeto a su vida. “Yo lo que digo es que nos dejen vivir en paz, que trabajen, que no nos quiten lo que hemos construido con esfuerzo”, expresó un campesino de 70 años.

Sin embargo, la presencia de la fuerza pública es vista con ambivalencia: mientras algunos la añoran como protección, otros temen represalias de los grupos armados que los obligan a actuar contra los soldados.

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