CANAL RCN
Colombia Video

Disidentes de las Farc están patrullando y requisando a los habitantes en Tibú: grave denuncia

Los criminales están obligando a que las personas salgan de sus casas para revisar que no tengan nexos con el ELN.

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
01:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una nueva escalada de violencia armada sacudió la zona rural del Catatumbo cuando disidencias de las Farc del Frente 33 realizaron un operativo casa por casa en el corregimiento Campo Dos, municipio de Tibú; obligando a los habitantes a desalojar sus viviendas mientras buscaban presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Fuerzas Militares despliegan 11.000 hombres para garantizar elecciones en el Catatumbo
RELACIONADO

Fuerzas Militares despliegan 11.000 hombres para garantizar elecciones en el Catatumbo

Los hechos fueron denunciados por la propia comunidad que alertó a las autoridades con videos en los que se observa a los disidentes patrullando la zona. Iban casa a casa advirtiéndole a los pobladores que salieran, pues debían realizar unas requisas y también en búsqueda de posibles enemigos.

Disidentes buscan posibles miembros del ELN

Tras conocerse las denuncias, el Ejército y la Policía desplegaron operativos de control territorial en el corregimiento de Campo Dos con el objetivo de restablecer la tranquilidad y garantizar la seguridad de los habitantes. Las autoridades confirmaron que las disidencias del Frente están activamente rastreando miembros del ELN que también tienen presencia en ese sector.

Este episodio se suma a la grave crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, región fronteriza con Venezuela que se ha convertido en escenario de una confrontación armada entre el ELN y las disidencias. El conflicto por el control territorial ha generado un desplazamiento masivo que ya supera las 100.000 personas afectadas en diferentes municipios.

Situación de violencia en el Catatumbo

La última crisis en el Catatumbo se ha mantenido desde el 16 de enero de 2025, cuando hubo una escalada entre las disidencias y el ELN. Fue tal la situación que durante varios meses, el Gobierno decretó el estado de emergencia en la zona, incluyendo algunos municipios de Cesar.

Incautan casi una tonelada de marihuana en el Cauca: disidencias estarían detrás del cargamento
RELACIONADO

Incautan casi una tonelada de marihuana en el Cauca: disidencias estarían detrás del cargamento

El detonante fue el asesinato de Miguel Ángel López Rojas, su esposa Zulay Durán Pacheco y su bebé de nueve meses. A partir de ese día, la violencia ha dejado cientos de desplazados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente aéreo

Despedida entre lágrimas: así le están dando el último adiós a las víctimas del accidente en Putumayo

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | A punta de pistola bajaron a una familia en un McDonald’s y se llevaron su camioneta en Bogotá

Cundinamarca

Terminó la espera tras varios años: así fue la inauguración del nuevo Palacio de Justicia en Zipaquirá

Otras Noticias

Donald Trump

Dólares estadounidenses tendrán un cambio de diseño para incluir la firma del presidente Trump

El tesorero de los EE. UU. se mostró dispuesto a ceder su espacio al republicano y se mantuvo en que “es apropiado y merecido”.

Liga BetPlay

Empiezan a definirse los clasificados: así se jugará la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I

Prográmese con lo que será la fecha 14 del fútbol colombiano con inicio este viernes y término el próximo lunes.

Redes sociales

Westcol rompió internet: más de un millón de vistas con Gustavo Petro desde Casa de Nariño

Secretaria de Movilidad

Multa de hasta $875.000 en Semana Santa 2026: el elemento que no puede faltar en su carro

Enfermedades

Cáncer de cuello uterino: ¿cómo reducir el riesgo de tener esta enfermedad?