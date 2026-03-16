Cayeron tres señalados asesinos de dos policías en un atroz ataque registrado en video en el peaje San Lorenzo

En las últimas horas, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la captura de tres personas señaladas de participar en el asesinato de dos policías en el sector del peaje San Lorenzo, sobre la vía que conecta a Girardot con el municipio de Guataquí.

Las víctimas fueron identificadas como la subintendente Diana García y el patrullero Yeison Daza, quienes estaban adscritos a la unidad de Tránsito y Transporte de la institución.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos se registraron mientras los uniformados adelantaban un operativo de registro y control en ese corredor vial a un vehículo tipo campero.

Durante el procedimiento, los policías ordenaron detener una camioneta para realizar una verificación de rutina. Del vehículo descendieron varios hombres que acabaron con la vida de los uniformados a quemarropa.

Lo que encontraron los policías asesinados en el campero de sus victimarios

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, durante la inspección del vehículo los uniformados habrían encontrado oro que presuntamente era transportado de manera ilegal.

En medio del procedimiento se produjo una agresión contra los policías. La subintendente Diana García fue sorprendida por la espalda, desarmada y atacada con su pistola; resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció pocos minutos después de su ingreso.

El patrullero Yeison Daza, por su parte, murió en el lugar donde ocurrió el ataque.

Las circunstancias exactas del hecho continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan esclarecer lo ocurrido durante el procedimiento policial.

Operativo permitió capturar a los presuntos responsables

Tras conocer el ataque contra los uniformados, la Policía de Cundinamarca desplegó un operativo en la zona que permitió ubicar y capturar a tres personas que serían responsables de los hechos.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las investigaciones para determinar su grado de participación en el crimen.

El caso continúa bajo investigación con el fin de establecer con claridad cómo ocurrieron los hechos y las responsabilidades de las personas involucradas.