CANAL RCN
Colombia Video

Instituciones respaldan transparencia del proceso electoral del 8 de marzo en todo el país

La Registraduría garantiza la confiabilidad del sistema. Miles de efectivos custodian el desarrollo de la jornada electoral en todo el territorio nacional.

Noticias RCN

marzo 06 de 2026
09:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia se prepara para la jornada electoral del domingo 8 de marzo con el respaldo unificado de las principales instituciones del Estado y un amplio despliegue de seguridad en regiones con riesgo electoral.

Asesinan a sangre fría al hermano de la candidata a la Cámara, Claudia Barrera, en Policarpa, Nariño
RELACIONADO

Asesinan a sangre fría al hermano de la candidata a la Cámara, Claudia Barrera, en Policarpa, Nariño

La Registraduría Nacional, junto con la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y las altas cortes, han expresado su confianza en la transparencia del proceso democrático.

Desde la Registraduría se ha reiterado que el sistema electoral es confiable y que las condiciones están garantizadas para resultados transparentes.

Tres candidatos víctimas de atentados revelan la crudeza de la violencia electoral en plena campaña
RELACIONADO

Tres candidatos víctimas de atentados revelan la crudeza de la violencia electoral en plena campaña

El desafío para las elecciones de Congreso y consultas interpartidistas

Las autoridades enfatizan que el principal desafío no está en el sistema tecnológico, sino en la prevención de delitos como la compra de votos, la trashumancia electoral y la presión sobre votantes.

Miles de funcionarios y cientos de técnicos han trabajado durante meses para entregar un proceso electoral transparente a la ciudadanía.

El llamado a la población es a votar como un derecho y un deber con el país y la democracia.

Las instituciones hacen un llamado especial a no vender el voto y a denunciar cualquier irregularidad electoral.

Para denunciar irregularidades, la ciudadanía cuenta con varios canales habilitados. La Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) recibe denuncias a través del portal mininterior.gov.co, el correo denuncias@uriel.gov.co, la línea gratuita 01-8000-912-0050 o marcando #623 desde celulares.

Los únicos documentos habilitados para votar en Colombia: ¿Sirve la cédula digital?
RELACIONADO

Los únicos documentos habilitados para votar en Colombia: ¿Sirve la cédula digital?

¿Hay garantías de seguridad para las elecciones del 8 de marzo?

El despliegue de seguridad es masivo en departamentos considerados de alto riesgo. En Antioquia, donde más de 5.000.000 de personas están habilitadas para votar y al menos 50 municipios presentan riesgo electoral según la Misión de Observación Electoral (MOE), llegaron 400 integrantes de la fuerza pública.

En Bolívar, 1.700.000 ciudadanos podrán ejercer su derecho en 639 puestos de votación habilitados.

Las autoridades confirmaron que habrá monitoreo en tiempo real a través del puesto de mando unificado.

Pagar por votos en Colombia puede llevarlo a la cárcel: estas son las penas que establece la ley
RELACIONADO

Pagar por votos en Colombia puede llevarlo a la cárcel: estas son las penas que establece la ley

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

Candidatos al Congreso cuestionan uso de recursos públicos y seguridad en las regiones

Elecciones en Colombia

Asesinan a sangre fría al hermano de la candidata a la Cámara, Claudia Barrera, en Policarpa, Nariño

Ibagué

“No más maltrato”: motociclista fue captado golpeando a una cachorra de tres meses en Ibagué

Otras Noticias

Artistas

Britney Spears abre nuevo debate sobre su salud mental tras ser arrestada en días recientes

La cantante ya ha generado una amplia ola de críticas a raíz de su más reciente detención por conducir bajo presunto estado de ebriedad.

Dólar

Dólar tuvo importante subida este 6 de marzo: así se cotiza la divisa hoy en Colombia

El dólar en Colombia registró una subida este viernes 6 de marzo de 2026 y se acerca a los $3.800. Conozca cómo abrió la divisa y cómo se mueve el mercado hoy.

Invima

Invima reveló el listado de los 136 esmaltes semipermanentes que se prohibieron en Colombia

América de Cali

América de Cali ya conoce su bombo en Copa Sudamericana: los grandes rivales que evitará en grupos

Estados Unidos

Periodista colombiana fue detenida por ICE en Nashville