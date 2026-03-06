Instituciones respaldan transparencia del proceso electoral del 8 de marzo en todo el país

Colombia se prepara para la jornada electoral del domingo 8 de marzo con el respaldo unificado de las principales instituciones del Estado y un amplio despliegue de seguridad en regiones con riesgo electoral.

La Registraduría Nacional, junto con la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y las altas cortes, han expresado su confianza en la transparencia del proceso democrático.

Desde la Registraduría se ha reiterado que el sistema electoral es confiable y que las condiciones están garantizadas para resultados transparentes.

El desafío para las elecciones de Congreso y consultas interpartidistas

Las autoridades enfatizan que el principal desafío no está en el sistema tecnológico, sino en la prevención de delitos como la compra de votos, la trashumancia electoral y la presión sobre votantes.

Miles de funcionarios y cientos de técnicos han trabajado durante meses para entregar un proceso electoral transparente a la ciudadanía.

El llamado a la población es a votar como un derecho y un deber con el país y la democracia.

Las instituciones hacen un llamado especial a no vender el voto y a denunciar cualquier irregularidad electoral.

Para denunciar irregularidades, la ciudadanía cuenta con varios canales habilitados. La Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) recibe denuncias a través del portal mininterior.gov.co, el correo denuncias@uriel.gov.co, la línea gratuita 01-8000-912-0050 o marcando #623 desde celulares.

¿Hay garantías de seguridad para las elecciones del 8 de marzo?

El despliegue de seguridad es masivo en departamentos considerados de alto riesgo. En Antioquia, donde más de 5.000.000 de personas están habilitadas para votar y al menos 50 municipios presentan riesgo electoral según la Misión de Observación Electoral (MOE), llegaron 400 integrantes de la fuerza pública.

En Bolívar, 1.700.000 ciudadanos podrán ejercer su derecho en 639 puestos de votación habilitados.

Las autoridades confirmaron que habrá monitoreo en tiempo real a través del puesto de mando unificado.