"Podríamos salvar vidas": expertos cuestionan película financiada con recursos públicos en la que aparece Petro

Una controversia se desató tras conocerse que con recursos públicos se está financiando una película sobre el almirante José Prudencio Padilla, uno de los héroes de la independencia colombiana.

La inversión para esta producción habría sido cercana a los 15.000 millones de pesos.

Pero, el debate creció aún más luego de que se conociera que el presidente de la República, Gustavo Petro, tendrá una breve aparición dentro de la película. El mandatario fue visto en el rodaje con vestuario de época participando en una escena de la producción.

La situación ha hecho que se cuestione el uso de recursos del Estado para este proyecto en medio de los problemas fiscales del Gobierno y de las dificultades que, según voceros de pacientes, enfrenta el sistema de salud en el país.

¿Qué rol cumplirá Gustavo Petro en la polémica película sobre el almirante Padilla y cuándo se estrenará?

La producción cinematográfica relata la vida del almirante José Prudencio Padilla, figura afrodescendiente del siglo XIX que participó en las luchas independentistas de Colombia.

Durante el rodaje, el presidente Gustavo Petro apareció en el set caracterizado con atuendo de época. Una imagen que circula en redes sociales lo muestra junto al actor estadounidense Cuba Gooding Jr., quien interpreta a Padilla en la película y que ganó un premio Óscar en 1997 por su actuación en la cinta Jerry Maguire.

El propio mandatario confirmó su participación en el proyecto a través de su cuenta en la red social X, donde señaló:

Salgo 3 segundos y espero que esto traiga más espectadores para ver la película.

De acuerdo con lo explicado por Hollman Morris, director del canal de televisión estatal, la película se estrenará después de la salida de Petro de la Presidencia, prevista para agosto de este año.

Expertos cuestionaron película financiada con recursos públicos en la que aparece Petro

Pese a esto, el proyecto desató cuestionamientos por el monto de los recursos que se estarían destinando a la producción.

En medio de este debate, organizaciones de pacientes y expertos reaccionaron señalando que el país enfrenta dificultades en la financiación del sistema de salud.

Néstor Álvarez, vocero de pacientes de alto costo, criticó la destinación de recursos para el proyecto cinematográfico.

La película del goce efectivo del derecho a la salud está desfinanciada totalmente versus las películas que están haciendo con presupuesto público, con un alto grado de financiación.

Las críticas también llegaron desde Pacientes Colombia. Su vocero, Denis Silva, aseguró que el dinero podría destinarse a tratamientos médicos para miles de personas.

Podríamos darle tratamiento a 5 mil pacientes con VIH o a 7 mil pacientes trasplantados o salvar la vida de cientos de personas con cáncer. Qué vergüenza que el presidente de la república juegue a ser actor.

A estas reacciones se sumó el exsuperintendente de Salud, Fabio Aristizábal, quien cuestionó que se encuentren recursos para una producción cinematográfica en medio de las dificultades del sistema sanitario.

Duele más saber que han encontrado recursos para una película. El país hoy no necesita guiones, necesita proteger la vida y la salud de todos los colombianos. Eso es infame.

Esto ocurre en medio del debate sobre las finanzas públicas del país y sobre las prioridades en el uso de recursos estatales.