¿Qué puede hacer si le cancelaron su reserva de hospedaje pocos días antes de su llegada? Plataformas de hospedaje deben pagar

En redes sociales están circulando algunas denuncias por parte de usuarios de una reconocida plataforma de reserva de hospedajes por la cancelación de su reserva en Bogotá; todos los casos están relacionados con asistentes al concierto de BTS que tendrá lugar en El Campín el próximo 2 y 3 de octubre y que han alquilado una habitación o apartamento en zonas aledañas al estadio con varios meses de antelación.

La reconocida banda coreana se presenta en Colombia por primera vez y su presencia en la capital del país ha despertado el interés de personas de todas las ciudades e incluso se esperan visitantes de otros países de Latinoamérica; su presentación promete ser una de las más históricas en cuanto a conciertos en Colombia se trata.

¿Qué puede hacer si le cancelan una reserva pocos días antes de su llegada?

Si su reserva es cancelada sin previo aviso a pocos días de su llegada y luego ve el inmueble publicado de nuevo con un precio mayor, puede exigirle a la aplicación la devolución inmediata del dinero e incluso estarían en la obligación de ayudarlo a reubicarse en el destino en el cual se va a hospedar; la devolución podría verse reflejada en forma de créditos o saldo dentro de la cuenta para volver a reservar lo más pronto posible y no tener que esperar el retorno del dinero a su cuenta bancaria.

Las aplicaciones que incurran en esta práctica, si no cuentan con las pruebas necesarias, pueden llegar a enfrentar importantes multas económicas, sufrir bloqueos para recibir huéspedes en dichas fechas o hasta perder la cuenta en donde tienen publicados sus inmuebles si lo hacen de forma repetitiva.

En algunas ocasiones, el anfitrión podría solicitarle al cliente hacer la cancelación para no tener que enfrentar las multas y desde los centros de atención de las plataformas recomiendan no hacerlo a menos que sea por una razón personal.

Práctica común en plataformas de hospedaje

En enero de 2026, cuando Bad Bunny visitó Medellín para tres días de concierto en el estadio Atanasio Girardot, ya se habían presentado casos similares. Las plataformas de reserva de hospedaje cancelan la reserva hecha por el usuario, así se haya hecho con mucho tiempo de anticipación, y suben el precio a cifras escandalosas aprovechando la demanda que hay por la visita del artista.

A pesar de las denuncias y quejas, muchos usuarios debieron buscar un nuevo lugar incluso ya estando en la ciudad, sin embargo, las aplicaciones debieron pagar a aquellos que ya tenían su reserva y fue cancelada.