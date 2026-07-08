¿No están pagándole a los trabajadores del Metro de Bogotá? Representante electo investiga presuntas demoras

Tras una nueva jornada de protestas de trabajadores de la primera línea del Metro de Bogotá que, a primera hora del miércoles (8 de julio), provocó la suspensión temporal de servicios en las estaciones Calle 76, Flores, Calle 57, Marly, Calle 45 y Calle 34 de la troncal Caracas de Transmilenio, el representante electo Mauricio Toro advirtió que los obreros se habrían tomado las calles por “impagos salariales”.

Toro, que estuvo en el Congreso entre 2018 y 2022, cuestionó a la Alcaldía y a la empresa Metro por “permitir” que se llegue “a este punto” e indicó que interpuso un derecho de petición.

De esta manera pretende establecer “si la demora es en pagos al constructor o del constructor a los trabajadores”. De ser este el caso, se comprometió a indagar “qué (acciones de) vigilancia está realizando la Alcaldía y qué sanciones ha impuesto”, advirtiendo que los “retrasos y protestas no se pueden volver habituales y convertirse en paisaje para los bogotanos”.

Desde el Concejo de Bogotá pretenden “blindar” la operación de Transmilenio y los buses del SITP:

Al coincidir en la Av. Caracas con las obras del metro, “48 minutos (de protestas) bastaron para afectar a 28.725 usuarios”, indicó, con datos de la empresa Transmilenio, el concejal de Bogotá Juan David Quintero.

E insistió en el proyecto de acuerdo para blindar Transmilenio y el SITP como servicio esencial, que se adelanta en la ciudad, para establecer “quién llega, quién responde, cómo se protege al usuario, cómo se atiende la contingencia y cómo se recupera rápidamente la operación del sistema” en casos similares.

Y es que en 2024 se registraron más de 700 manifestaciones que afectaron la operación de ambos sistemas, y entre enero y octubre de 2025, 751. En palabras de Quintero, “cuando bloquean el transporte público, no castigan al poder. Castigan al trabajador, al estudiante, al paciente y al ciudadano que sí madrugó. La protesta pacífica se respeta. Pero dejar tiradas a casi 30 mil personas en menos de una hora no puede seguir siendo normal”.