Condenado exfuncionario de instituto geológico por recibir dinero a cambio de trámites irregulares

Un juez de conocimiento condenó a Daniel Francisco Flórez Castro, exfuncionario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi a 4 años y 8 meses de prisión, tras comprobar su participación en una red de corrupción que cobraba dinero por la realización irregular de trámites catastrales en el departamento del Tolima.

La sentencia fue emitida luego de que se avalara un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y el procesado, quien aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión y cohecho impropio.

Flórez Castro hacía parte del grupo delincuencial conocido como ‘Los del Instituto’, una organización dedicada a solicitar dádivas o pagos ilegales a cambio de agilizar o manipular procesos dentro del IGAC.

Según la investigación, entre marzo y junio de 2021, el entonces servidor público aprovechó su cargo para recibir dinero a cambio de adelantar o modificar trámites como certificados catastrales, resoluciones de actualización de propietarios, englobes y correcciones de predios.

Los hechos ocurrieron en los municipios de Ibagué, Saldaña y Villahermosa, donde el funcionario recibió más de $1.700.000, suma que fue devuelta al Estado como parte del acuerdo judicial.

La Fiscalía estableció que la red Los del Instituto operaba con la participación de particulares, topógrafos y funcionarios de otras entidades públicas del Tolima, quienes cumplían distintos roles dentro del entramado criminal, afectando directamente la transparencia en la gestión catastral y el correcto funcionamiento de la administración pública.

Cabe recordar que en diciembre de 2021 fueron capturados 25 presuntos integrantes de esta organización, que habría obtenido beneficios económicos mediante la manipulación de información y la expedición irregular de documentos oficiales del IGAC.