Golpe al crimen en Cúcuta: capturan a 47 miembros de bandas de extorsión, narcotráfico y hurto

En un megaoperativo en Cúcuta y el municipio de Villa del Rosario, las autoridades lograron capturar a 47 presuntos integrantes de estructuras delictivas que durante meses sembraron el miedo con amenazas, extorsiones y tráfico de estupefacientes.

La desarticulación de estas estructuras delictivas representa uno de los golpes más importantes de los últimos meses contra el crimen organizado en Norte de Santander.

Durante los operativos, las autoridades incautaron una motocicleta, dos armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y más de 500 gramos de estupefacientes, elementos que ahora serán clave para fortalecer los procesos judiciales.

Así operaban las redes criminales que fueron desmanteladas en Cúcuta

De acuerdo con la investigación, los capturados utilizaban empresas de giros y aplicaciones de mensajería como WhatsApp para enviar mensajes extorsivos a sus víctimas.

En los textos incluían datos personales y familiares, sembrando terror para exigir millonarias sumas de dinero que, en algunos casos, alcanzaban los $2.500 millones.

Los criminales se hacían pasar por miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y reforzaban las intimidaciones con panfletos firmados con logos falsos del grupo armado.

En megaoperativo en Cúcuta fueron capturados peligrosos delincuentes

Entre los capturados se encuentran Jorge González, señalado de liderar un outsourcing criminal al servicio de alias Boyaco, y Brayan Nicolás Villamizar Herrera, alias Joshua, presunto miembro de la estructura “Los Turcos”, quien ya contaba con detención domiciliaria.

En el mismo procedimiento fue detenido Anderson Enrique Peña Jiménez, vinculado también a actividades de microtráfico y hurto en el barrio Sevilla.

Simultáneamente, las patrullas adscritas a la Estación de Policía Belén lograron la captura de José Angarita y Jhon Casadiegos, alias Huevito, sorprendidos en flagrancia cuando cometían un hurto en el barrio 7 de Agosto.

Los uniformados les incautaron un revólver con munición y una motocicleta, presuntamente usada para huir tras los asaltos.

Las estructuras desmanteladas son ‘Familia P’, ‘Los de Boyaco’ y ‘Los Turcos’, quienes controlaban rentas ilegales en distintos sectores del área metropolitana y mantenían nexos con redes de tráfico de estupefacientes que operan en la frontera con Venezuela.