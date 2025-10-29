CANAL RCN
Colombia

Golpe al crimen en Cúcuta: capturan a 47 miembros de bandas de extorsión, narcotráfico y hurto

Las investigaciones revelan que los grupos criminales desmantelados intimidaban a sus víctimas con panfletos y mensajes amenazantes, exigiendo hasta $2.500 millones.

Golpe al crimen en Cúcuta: capturan a 47 miembros de redes de extorsión, narcotráfico y hurto
Foto: Policía de Cúcuta

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
02:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un megaoperativo en Cúcuta y el municipio de Villa del Rosario, las autoridades lograron capturar a 47 presuntos integrantes de estructuras delictivas que durante meses sembraron el miedo con amenazas, extorsiones y tráfico de estupefacientes.

La desarticulación de estas estructuras delictivas representa uno de los golpes más importantes de los últimos meses contra el crimen organizado en Norte de Santander.

Durante los operativos, las autoridades incautaron una motocicleta, dos armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y más de 500 gramos de estupefacientes, elementos que ahora serán clave para fortalecer los procesos judiciales.

Atroces casos: tres mujeres víctimas de feminicidio en 48 horas en Cúcuta
RELACIONADO

Atroces casos: tres mujeres víctimas de feminicidio en 48 horas en Cúcuta

Así operaban las redes criminales que fueron desmanteladas en Cúcuta

De acuerdo con la investigación, los capturados utilizaban empresas de giros y aplicaciones de mensajería como WhatsApp para enviar mensajes extorsivos a sus víctimas.

En los textos incluían datos personales y familiares, sembrando terror para exigir millonarias sumas de dinero que, en algunos casos, alcanzaban los $2.500 millones.

Los criminales se hacían pasar por miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y reforzaban las intimidaciones con panfletos firmados con logos falsos del grupo armado.

‘El Patrón’, enlace directo del ‘Niño Guerrero’, cayó en Cúcuta con otros 17 miembros del Tren de Aragua
RELACIONADO

‘El Patrón’, enlace directo del ‘Niño Guerrero’, cayó en Cúcuta con otros 17 miembros del Tren de Aragua

En megaoperativo en Cúcuta fueron capturados peligrosos delincuentes

Entre los capturados se encuentran Jorge González, señalado de liderar un outsourcing criminal al servicio de alias Boyaco, y Brayan Nicolás Villamizar Herrera, alias Joshua, presunto miembro de la estructura “Los Turcos”, quien ya contaba con detención domiciliaria.

En el mismo procedimiento fue detenido Anderson Enrique Peña Jiménez, vinculado también a actividades de microtráfico y hurto en el barrio Sevilla.

Simultáneamente, las patrullas adscritas a la Estación de Policía Belén lograron la captura de José Angarita y Jhon Casadiegos, alias Huevito, sorprendidos en flagrancia cuando cometían un hurto en el barrio 7 de Agosto.

Los uniformados les incautaron un revólver con munición y una motocicleta, presuntamente usada para huir tras los asaltos.

Las estructuras desmanteladas son ‘Familia P’, ‘Los de Boyaco’ y ‘Los Turcos’, quienes controlaban rentas ilegales en distintos sectores del área metropolitana y mantenían nexos con redes de tráfico de estupefacientes que operan en la frontera con Venezuela.

Wendy Saray Orozco fue asesinada por su compañero de trabajo en estación de servicio en Cúcuta
RELACIONADO

Wendy Saray Orozco fue asesinada por su compañero de trabajo en estación de servicio en Cúcuta

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Santa Marta

Capturan a siete presuntos extorsionistas ligados a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra en Santa Marta

Cali

Detective de la Policía de Nueva York viajó a Cali para someterse a una cirugía estética y murió: esto se sabe

Deportivo Pereira

Situación del Deportivo Pereira: graves amenazas a los directivos aparecieron en la capital de Risaralda

Otras Noticias

Conciertos

Revelan el posible listado de canciones para el próximo concierto de Ryan Castro en Bogotá

El antioqueño ha generado gran expectativa tras su próxima presentación en la capital.

Luis Díaz

Luis Díaz llegó pisando fuerte a la Bundesliga: prestigioso premio que pelea

La Bundesliga ante los pies del colombiano Luis Díaz: el extremo del Bayern brilla en Alemania.

Venezuela

Militares venezolanos confirman la incautación de material bélico y panfletos del ELN en campamentos fronterizos

Nequi

“No estaremos disponibles”: Nequi anuncia mantenimiento, luego de fallas en la app

Cuidado personal

Desconexión mental momentánea: una de las consecuencias de la falta de sueño