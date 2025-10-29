Testigo clave en el caso Álvaro Uribe fue condenado por falso testimonio en otro proceso

En las últimas horas, fue condenado Carlos Enrique Vélez, más conocido como alias Víctor, por falso testimonio. Cabe mencionar que fue uno de los testigos durante el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales lo declaró culpable por falso testimonio contra Jhonatan Vásquez, exalcalde de La Merced. Los hechos del proceso se remontan a hace más de 20 años, cuando fueron asesinados Joaquín Sánchez Marulanda y Georgi Emilio Sánchez Restrepo.

El falso testimonio de ‘Víctor’ contra un exalcalde

Este crimen fue perpetrado por los paramilitares el 2 de septiembre del 2004 en Filadelfia, Caldas. Las víctimas eran padre e hijo.

‘Víctor’ aseguró que Vásquez supuestamente había tenido nexos con los paramilitares. Además, lo vinculó al doble homicidio. Sin embargo, durante el juicio se comprobó que esta información no fue cierta.

“Logramos la condena del exparamilitar alias Víctor, es el primer fallo en Colombia que da cuenta del carrusel de falsos testigos existente y hoy declarado en un fallo judicial”, declaró el abogado del exalcalde, Jaime Andrés Novoa.

¿Qué rol tuvo ‘Víctor’ en el caso Uribe?

Vélez fue uno de los testigos en el proceso contra Uribe por el delito de soborno en actuación penal. En el fallo de primera instancia, se señaló que Diego Cadena, quien era abogado del expresidente, lo habría sobornado para que redactara una serie de cartas con las que cambiaba su testimonio, tanto a favor del exmandatario como de su hermano Santiago.

“El 18 de julio de 2017, el abogado consiguió que Carlos Enrique Vélez, firmara un manuscrito que aquel había elaborado en papelería con su logo, en el que el segundo daba a conocer el Fiscal general de la época, el complot que habría propiciado su expatrón Sierra García, en detrimento de los intereses especiales de Santiago y Álvaro Uribe”, indicó el juzgado.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente en segunda instancia. Es decir, no se probó que Uribe hubiese sido el determinador, por lo que se compulsaron copias para que ‘Víctor’ fuera investigado por falso testimonio.