Fiscal radicó ante la Corte Suprema recurso de casación en el caso de Álvaro Uribe

La fiscal delegada, Marlenne Orjuela, radicó este 23 de octubre el recurso de casación extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de Álvaro Uribe Vélez.

Con esta decisión, el ente fiscal tendrá 30 días para sustentar la casación y la Sala Penal del alto tribunal deberá resolver si procede o no la revisión del reciente fallo que absolvió al expresidente por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Cabe recordar que fue el Tribunal Superior de Bogotá el que, en segunda instancia, absolvió y dejó en libertad a Álvaro Uribe, luego de que este fuera condenado a 12 años de prisión domiciliaria por la juez Sandra Heredia.

La decisión que absolvió a Uribe

El pasado 21 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá anunció en segunda instancia la absolución de Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Antes de eso, el pasado 28 de julio, la juez Sandra Heredia había condenado a Uribe a 12 años de prisión domiciliaria; un fallo histórico al ser la primera condena en contra de un exjefe de Estado.

El polémico caso Uribe inició en 2012, cuando el mismo expresidente denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente contactar a exparamilitares para que testificaran en su contra.

Sin embargo, la investigación dio un giro en 2018, cuando la Corte Suprema resolvió que no había pruebas en contra de Cepeda, pero sí indicios para pensar que había sido el mismo Uribe el que había buscado a exparas para incriminar al senador.

Este señalamiento de la Corte provocó la renuncia de Uribe a su curul en el Senado, por lo que el caso pasó a manos de la Fiscalía, que lo acusó formalmente en 2024.

¿Qué viene ahora en el caso de Álvaro Uribe?

Tras conocerse la decisión del TSB, el senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en el proceso, anunció que interpondría el recurso de casación ante la Corte para revisar el fallo de segunda instancia.

Lo que sigue, tras un recurso de casación penal, es la sustentación por escrito de la demanda, la cual llegará a la Corte para ser estudiada por la Sala Penal en un plazo máximo de 30 días.

Es clave resaltar que la casación no reabre el debate probatorio, sino que revisa posibles errores de derecho cometidos por el Tribunal.

Si el recurso se presenta a tiempo, la Corte puede inadmitirlo por incumplir requisitos técnicos, admitirlo y confirmar la absolución, o casar la sentencia y ordenar un nuevo juicio.