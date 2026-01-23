Giros prohibidos en Bogotá generan hasta 50% de siniestralidad vial en intersecciones urbanas

Los giros prohibidos en intersecciones de Bogotá se han convertido en una práctica recurrente que pone en riesgo la seguridad vial y genera congestión vehicular, según reveló un especial del noticiero Noticias RCN.

La intersección de la avenida Novena con calle 106 fue identificada como uno de los puntos críticos donde esta infracción ocurre con mayor frecuencia.

Maniobras peligrosas y sanciones económicas

De acuerdo con el reporte, este tipo de maniobras peligrosas puede generar hasta el 50% de las causas de siniestralidad vial en las intersecciones. A pesar de la señalización clara y visible instalada en el sector, conductores y motociclistas ignoran deliberadamente las advertencias, realizando giros prohibidos e incluso giros completos en U.

El comportamiento infractor es evidente durante los cambios de semáforo, cuando "hay momentos que son oleadas en los que se encuentran hasta media docena de infractores en cada cambio", según documentó el reportaje. Los conductores disminuyen la velocidad al acercarse a la intersección, realizan el giro prohibido y "luego arrancan vertiginosamente".

La infracción D07, clasificada como maniobra peligrosa e incluye el giro en U, tiene un valor de $1.750.000. Esta sanción busca desincentivar una práctica que no solo pone en riesgo al infractor, sino a todos los agentes viales.

Rechazo ciudadano y llamado a la conciencia

Conductores respetuosos de las normas expresaron su rechazo a estas prácticas. "Respetar el tráfico, respetar las señales de tráfico que hay. Si son irresponsables y hacen trancón, les falta más empatía con el resto de la comunidad", señaló uno de los entrevistados.

Los motociclistas figuran entre los principales infractores. Al ser cuestionados sobre sus acciones, reconocieron abiertamente la violación de las normas. "Porque para llegar a la séptima queda más fácil, para no dar toda la vuelta", justificó uno de ellos, admitiendo: "Sí, claro" estar cometiendo una infracción.

Otro motociclista consultado también reconoció la falta. Ante la pregunta "¿Se dio cuenta que acaba de cometer una infracción?", respondió: "Sí, señor, claro". Al ser cuestionado sobre el motivo de su acción y el riesgo que implicaba, contestó: "Ah, a veces por el afán".

Las autoridades de tránsito insisten en que estas normas de tránsito están diseñadas para el bienestar colectivo. Los conductores que realizan estos giros prohibidos "generalmente pues para ganarse un poquito de tiempo, unos segundos pero en realidad lo que se ganan son muchos riesgos, generan trancones y terminan retando las normas de tránsito", advirtió el reporte.

La situación evidencia la necesidad de mayor control y concientización sobre las consecuencias de estas infracciones que comprometen la seguridad vial en la capital colombiana.