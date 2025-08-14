CANAL RCN
Colombia

Conductor que arrolló brutalmente a agente de tránsito en Cali tenía la licencia suspendida por 10 años

El funcionario le había ordenado detenerse por no respetar una señal de pare.

Hombre arrolló a agente de tránsito en Cali
Foto: Fiscalía

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
05:34 p. m.
En Cali, un procedimiento de control vial terminó con un agente de tránsito arrollado y un conductor capturado.

La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra Jesús Orlando Holguín Velasco, un hombre de 36 años que, pese a tener la licencia suspendida por una sanción de 10 años, conducía por una vía pública del barrio Nuevo Tequendama.

El hecho ocurrió el pasado 12 de agosto, cuando el funcionario cumplía labores de regulación del tráfico.

Capturan a conductor que arrolló brutalmente a agente de tránsito en Cali

De acuerdo con la investigación, el agente de tránsito le ordenó al conductor detenerse tras observar que había desobedecido una señal de pare.

Sin embargo, no acató la orden y, por el contrario, aceleró el vehículo, embistiéndolo y provocando que cayera sobre el asfalto.

Tenía suspendida la licencia por diez años

La Fiscalía estableció que el hoy imputado tenía suspendida la licencia de conducción desde el 26 de diciembre de 2021, luego de haber sido sorprendido manejando en estado de embriaguez.

La sanción le prohibía conducir por un periodo de diez años, por lo que su presencia al volante ese día constituye una violación directa a una resolución judicial.

Tras el hecho, uniformados de la Policía Nacional lo interceptaron y capturaron en flagrancia. Durante las audiencias concentradas, un juez de control de garantías acogió la solicitud del ente acusador y ordenó su reclusión en un centro carcelario, mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.

