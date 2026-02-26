Liberan en el sur del Cesar a enfermera secuestrada hace dos meses en Norte de Santander

En la madrugada de este jueves 26 de febrero, la enfermera Andrea Rodríguez Ruedas recuperó su libertad en el municipio de Río de Oro, sur del Cesar, tras permanecer dos meses secuestrada. Su secuestro se registró el 22 de diciembre de 2025 en el corregimiento de Aguas Claras, zona rural de Ocaña, Norte de Santander.

Las autoridades aún no han confirmado quiénes serían los responsables, en una región marcada por la presencia del ELN y disidencias de las Farc.

El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, expresó: “Nos unimos a la alegría de la familia de la joven Andrea al celebrar su regreso sana y salva, después de vivir dos meses de angustia e incertidumbre”. El mandatario también instó a los grupos armados a liberar a todas las personas que siguen privadas de la libertad.

Persisten otros secuestros en la región del Catatumbo

Mientras Rodríguez Ruedas recibe chequeos médicos para evaluar su estado físico y emocional, en Ocaña continúa el secuestro de Andrea Dayana Abeidora Bashuna, líder indígena del pueblo motilón barí y estudiante de Comunicación Social. La joven fue raptada en agosto del año pasado cuando salía de su vivienda en el barrio Cuarto Centenario.

El resguardo indígena y las autoridades tradicionales han solicitado a organismos defensores de derechos humanos que activen brigadas humanitarias para lograr su pronta liberación.

Ola de plagios contra personal de salud

La liberación de Rodríguez Ruedas ocurre en medio de un contexto de creciente violencia contra profesionales de la salud en el Catatumbo. A inicios de febrero, el ELN secuestró a un médico y a una enfermera en el corregimiento de San Pablo, zona rural de Teorama, cuando atendían a la población en el puesto de salud local.

Estos hechos reflejan la vulnerabilidad de quienes trabajan en zonas apartadas y la urgencia de medidas efectivas para garantizar su seguridad, en un territorio donde la confrontación armada sigue afectando a la población civil.