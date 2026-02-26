CANAL RCN
Colombia

Liberan en el sur del Cesar a enfermera secuestrada hace dos meses en Norte de Santander

Las autoridades aún no han confirmado quiénes serían los responsables, en una región marcada por la presencia del ELN y disidencias de las Farc.

Mujer secuestrada en Quito
Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
09:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la madrugada de este jueves 26 de febrero, la enfermera Andrea Rodríguez Ruedas recuperó su libertad en el municipio de Río de Oro, sur del Cesar, tras permanecer dos meses secuestrada. Su secuestro se registró el 22 de diciembre de 2025 en el corregimiento de Aguas Claras, zona rural de Ocaña, Norte de Santander.

Taxista que llevaba a Diana Ospina acababa de pagar una condena en la cárcel: el prontuario
RELACIONADO

Taxista que llevaba a Diana Ospina acababa de pagar una condena en la cárcel: el prontuario

Las autoridades aún no han confirmado quiénes serían los responsables, en una región marcada por la presencia del ELN y disidencias de las Farc.

El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, expresó: “Nos unimos a la alegría de la familia de la joven Andrea al celebrar su regreso sana y salva, después de vivir dos meses de angustia e incertidumbre”. El mandatario también instó a los grupos armados a liberar a todas las personas que siguen privadas de la libertad.

Investigadores llegan a tener entre 200 y 300 casos: exsecretario de Seguridad tras secuestro de Diana Ospina
RELACIONADO

Investigadores llegan a tener entre 200 y 300 casos: exsecretario de Seguridad tras secuestro de Diana Ospina

Persisten otros secuestros en la región del Catatumbo

Mientras Rodríguez Ruedas recibe chequeos médicos para evaluar su estado físico y emocional, en Ocaña continúa el secuestro de Andrea Dayana Abeidora Bashuna, líder indígena del pueblo motilón barí y estudiante de Comunicación Social. La joven fue raptada en agosto del año pasado cuando salía de su vivienda en el barrio Cuarto Centenario.

El resguardo indígena y las autoridades tradicionales han solicitado a organismos defensores de derechos humanos que activen brigadas humanitarias para lograr su pronta liberación.

Cayó en El Dorado un ruso buscado por Estados Unidos y señalado de terrorismo, secuestro y asesinato
RELACIONADO

Cayó en El Dorado un ruso buscado por Estados Unidos y señalado de terrorismo, secuestro y asesinato

Ola de plagios contra personal de salud

La liberación de Rodríguez Ruedas ocurre en medio de un contexto de creciente violencia contra profesionales de la salud en el Catatumbo. A inicios de febrero, el ELN secuestró a un médico y a una enfermera en el corregimiento de San Pablo, zona rural de Teorama, cuando atendían a la población en el puesto de salud local.

Estos hechos reflejan la vulnerabilidad de quienes trabajan en zonas apartadas y la urgencia de medidas efectivas para garantizar su seguridad, en un territorio donde la confrontación armada sigue afectando a la población civil.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corte Constitucional

Tumban obligación a abogados de probar origen de sus honorarios al defender grupos armados

Elecciones presidenciales 2026

¿Puede Paloma Valencia llevar a Álvaro Uribe como fórmula vicepresidencial o existe algún impedimento legal?

Animales

Video revela presencia de osos de anteojos en Fómeque: así los captaron las cámaras trampa

Otras Noticias

Cuidado personal

Uso de tacones a diario: ¿cuáles son los impactos sobre la postura del cuerpo?

Según los especialistas, el uso constante de este tipo de zapatillas puede causar estrés postural.

Secretaria de Movilidad

¿Usa patineta eléctrica? Estas conductas le pueden generar multa

Usar mal la patineta eléctrica en Colombia puede costarle hasta $350.178. Conozca las nuevas normas, conductas sancionadas y reglas que debe cumplir para evitar multas.

Millonarios

¡Pero qué golazo! Sebastián Valencia abrió el 4-0 de Millonarios ante Pereira: video

Artistas

Juanes vivió incómodo momento al olvidar la letra de uno de sus éxitos en vivo

Cuba

Cuba afirma que Estados Unidos colaborará en la investigación por la lancha interceptada