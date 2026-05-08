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¿La conductora que manejó el Monster Truck en Popayán podría ir a la cárcel? Expertos hablan

En La FM se analizó el caso que sacudió a Popayán en el último fin de semana y que dejó tres fallecidas.

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
09:27 a. m.
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Popayán sigue de luto por el trágico hecho ocurrido el pasado 3 de mayo. Durante un evento de Monsters Trucks, un vehículo perdió el control y se accidentó contra una de las tribunas.

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El evento se estaba realizando en el norte de la ciudad, concretamente en un lote conocido como Boulevard Road. Después de un salto que salió mal, el camión de seis toneladas acabó con la vida de tres personas y dejó gravemente heridas a otra extensa cantidad.

Tres mujeres murieron

Hellen Mariana Velarde Muñoz, de 10 años, quien había celebrado su cumpleaños hace poco; Luna Saray Toro Hurtado, también menor de edad de 12 años; y María Camila Fierro, de 28 años: ellas son las víctimas mortales.

En medio de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, el nombre que llama la atención es el de Sonia Segura, la conductora del camión que tiene más de 10 años de experiencia en este tipo de actividades.

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Durante el programa Aquí y Ahora de La FM, los expertos hablaron de este caso y las posibles implicaciones legales que traería. El punto de partida lo planteó el exfiscal Juan Camilo Caicedo, señalando que se debe establecer qué tipo de homicidio fue: si culposo o dolo eventual.

La pena en prisión que podría recibir

Acorde a lo que se contemple y en una eventual sentencia al ser hallada culpable, la pena en la cárcel podría ir de dos a nueve años de prisión en caso de que sea culposo. Ahora bien, si el homicidio se concreta como eventual dolo, la pena aumentaría de 17 a 37 años. Se debe precisar si la conductora era consciente del posible riesgo y aún así tomar el volante.

La responsabilidad no solo aplica para Segura, sino para los organizadores del evento. Frente a este asunto, Caicedo señaló que será clave en las pesquisas determinar si las condiciones estaban garantizadas o, de lo contrario, los peligros eran latentes.

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